患帕金森氏症無家可歸 新店暖警協助安置

64歲陳姓男子患帕金森氏症無家可歸，新店暖警協助安置。（葉書宏翻攝）

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64歲陳姓男子患帕金森氏症無家可歸，新店暖警協助安置。（葉書宏翻攝）
64歲陳姓男子患帕金森氏症無家可歸，新店暖警協助安置。（葉書宏翻攝）
64歲陳姓男子患帕金森氏症無家可歸，新店暖警協助安置。（葉書宏翻攝）

64歲陳姓男子日前精神恍惚站在新北市深坑區北深路151巷附近淋雨，新店警分局深坑分駐所巡佐洪進榮、警員陳建仁巡邏發現上前關心，經詢問後發現，陳翁日前遭胞兄趕出家門、已多日未進食，警方連忙將他帶回派出所協助安置。

警方調查，陳男戶籍設於新北市三重區戶政事務所，2周前寄住於胞兄家，因故被趕出家門，已有日餘未進食睡覺，員警便將他帶返派出所提供食物及飲水暫時安置。

所長劉宥辰派員前往陳男胞兄住處，陳男胞兄表示因弟弟患有帕金森氏症行動不便導致生活習慣不佳，加上陳男尚有兩名女兒，故不願再伸出援手接濟；員警復撥打兩女兒手機，分別為空號及聲稱不認識老翁，警方求助無門下只能聯繫社福機構幫忙。

警方輾轉聯繫上新北市街友外展服務中心，將陳男資料及目前狀況告知後，成功轉介至萬里區仁愛之家內的遊民重建中心安置。豈料，警員載運陳男前往仁愛之家時，他表示心臟不舒服，員警又緊急將陳男送往台北市萬芳醫院就醫，待身體狀況復原後，再載他前往仁愛之家。

(中時 )

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