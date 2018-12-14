就諦畫廊公益畫展 口足畫家周玉茹刻畫生命

2018年12月14日 03:25 中時 葉書宏

「就諦學堂」執行長李三財邀請口足畫家周玉茹舉辦「玉茹的夢幻花園國度」公益畫展。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」執行長李三財邀請口足畫家周玉茹舉辦「玉茹的夢幻花園國度」公益畫展。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」執行長李三財來台21年，看見台北街廓上種種的美好，隨著近幾年的公益活動，因慈善拍賣也收集不少畫作，直到遇到口足畫家周玉茹的作品，讓他深深地感動，除了收藏她的系列作品，並邀請在飛頁書房舉辦「玉茹的夢幻花園國度」公益畫展。

周玉茹24歲時經歷一場車禍，頸椎粉碎性骨折，脖子以下完全癱瘓，她並未放棄，透過親人的支持、宗教信仰的力量，更靠著堅毅的生命力，以嘴作畫，忍受鼻腔手術引起的疼痛，在「鼻血口水流滿臉」的痛苦學習過程中，一步一腳印、一筆一留痕，彩繪出屬於自己的天空。

李三財看到周玉茹的作品，立刻被優美清新的風格所吸引，因此邀請她到「金甌女中」分享生命故事。在了解周20多歲癱瘓後自立自強，以口作畫進而改變自己及他人生命的成長奮鬥歷程後，李深受感動，遂向「金甌女中」引薦擔任美術顧問，藉以勉勵其毅力，希望能啟發更多學子。

周玉茹免費教授年輕一代有殘缺的兒童成為口足畫家，協助他人「以教育改變命運」，實讓人敬佩不已。李三財表示：「希望透過舉辦本次畫展，從周玉茹的作品呈現的能量，啟發影響更多人，激發出更多人對生命的熱忱！」

畫展所得，全作為周玉茹培養下一代口足畫家的經費，如此有意義的活動需要您一同來參與。展覽自12月1日至12月15日。

(中時 )