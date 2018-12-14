新店警防搶演練　民眾直呼好逼真

新北市新店警分局與台灣中小企業銀行新店分行舉辦聯合實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）

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新北市新店警分局與台灣中小企業銀行新店分行舉辦聯合實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）
新北市新店警分局與台灣中小企業銀行新店分行舉辦聯合實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）
新北市新店警分局與台灣中小企業銀行新店分行舉辦聯合實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）
新北市新店警分局與台灣中小企業銀行新店分行舉辦聯合實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局與台灣中小企業銀行新店分行舉辦聯合實施「攔截圍捕實境演練」，2名飾演歹徒警員持槍衝入銀行搶劫，警方根據保全人員提供的犯嫌資料，隨即通報線上警網加強攔查。

由轄內偵查隊、江陵、碧潭、安康、頂城及安和派出所組成攔截點，於各路口實施攔截圍捕，最後在寶興便道設置攔截點，逼迫歹徒轉向台北市政府警察局文山第一分局轄區小徑，並在木新派出所設置的路障前遭到攔阻，於實施心戰喊話後，歹徒見無處可逃，乖乖束手就擒，路過民眾看到警方逮捕過程直呼好逼真。

新北市警察局犯罪預防科薛德琳專員帶隊前往現場指導，增加演練的真實感，提示銀行保全及行員於發生搶案時，需要注意的細節，並向參加演練同仁喊話，縱然只是演練，圍捕過程中仍要注意自身安全。

警方表示，年關將近，不法之徒覬覦金融機構大量現金流動，此次「攔截圍捕實境演練」不僅提升櫃台人員應變能力，也強化線上巡邏警網快速應變能力。

為維護轄內金融機構、金銀珠寶業、當鋪業、加油站及超商等處所安全，已要求轄內派出所主動前往上開金融商家進行防範犯罪環境評估檢測，並發放注意安全維護事項文宣，提醒商家注意，以維護其場所之安全。

(中時 )

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