錦和運動公園增設停車場 江永昌：審慎評估通盤考量

2018年12月14日 03:44 中時 葉書宏

新北市中和區錦和運動公園今年10月啟用、價值1500萬元的PU跑道。（葉書宏翻攝）

新北市政府向中央申請前瞻計畫經費將在錦和運動公園增設地下停車場，但若未來施工，恐破壞今年10月才啟用、價值1500萬元的PU跑道，立委江永昌痛批，「不要任意揮霍人民的血汗錢！」對此，交通局回應，經費尚未核定，一切都還在審議階段。

據悉，錦和運動公園2016年時為配合世大運比賽，斥資5000萬元將自然草皮改為人工草皮，另外，市府2018年9月斥資近3000萬元打造魔豆山丘遊戲場，10月則啟用價值1500萬元的PU跑道，每天使用公園人數逾3000人。

市府向公路總局申請前瞻計畫經費，將在錦和運動公園設置地下停車場，今年11月通過公路總局第一區養護工程處初審，將於明年1月由公路總局審議是否核定經費。

地方憂心未來若進行施工，恐影響民眾休憩空間，且已經完工的人工草皮、魔豆山丘遊戲場、PU跑道恐遭破壞。對此，江永昌表示，市府應審慎評估通盤考量，不要任意揮霍人民的血汗錢，民眾有需求會協助增取前瞻計畫經費，但必須將工程不便降至最低，否則會造成民怨不斷。

交通局停車管理科長吳政諺表示，由於當地民眾有需求才會向中央爭取前瞻計畫經費，停車場初步規畫551個自小客車車位，總經費約5.75億元，目前計畫案尚未通過、經費未到案，若中央核定後才會進一步交由專業單位規畫，施作亦會與當地溝通，將影響降至最低。

吳政諺提到，公共工程若經費可以一次到位，市府都期盼可以一次興建完工，但礙於經費問題，不可能因為經費未到位就不進行PU跑道更新等工程，未來施工會以影響最小、破壞最少的方式進行，保障民眾原有的休憩空間。

(中時 )