日式重箱料理添喜氣！潮州佛跳牆好澎湃！五星飯店外帶年菜亮點多

2018年12月14日 03:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

日式年菜、極品佛跳牆都讓人心動！時間過得很快，緊接著2018年就要過完了！如想吃得澎派，又不想自己料理！很多餐廳、飯店、超商也都有推出外帶年菜服務！台北神旺大飯店推出限量供應的「日式外帶年菜」有京都白味噌烤明蝦、鮮蛤蠣柚香千層鍋等吉祥菜色，裝在重箱擺設鋪盤美味又大方；另神旺大飯店的潮品集餐廳也推出「旺福年菜組」，潮州滷鵝拼、原窩燉排翅、海參智利鮑、還有用料豪華的「潮式極品佛跳牆」，讓老饕在年節吃得開心又美味。

2019澄江日本料理公關照。（神旺大飯店提供）

具話題性的異國料理也是年節圍爐新寵。台北神旺大飯店「澄江日本料理」推出限量供應的「日式外帶年菜」，以日本新曆年必嚐的御節料理為概念，設計出象徵幸運和緣分重重堆疊的３層「重箱料理」。並挑選在日本富長壽、健康等吉祥寓意的「大明蝦」、「黑豆」、「烏魚子」入饌。再搭配傳統中式圍爐必備的火鍋「鮮蛤蠣柚香千層鍋」、「黑毛豬角煮」和甜點「黑糖糕」，繽紛多樣的菜色適合4人分享另。

2019澄江日本料理公關照。（神旺大飯店提供）

日式漆器料理盒也稱做「重箱」，象徵的是幸運重重堆疊。澄江日本料理此次推出的外帶年菜內容豐富。第一層包含「京都白味噌烤明蝦」、「蜜漬黑豆」、「醃漬鮭魚卵」以及「鮑魚甘露煮」。其中，「京都白味噌烤明蝦」因身形彎曲且帶有長鬚，象徵健康長壽，而黑豆的日語發音與充滿活力、辛勤工作發音「Mameni hataraku」相近，為年菜賦予故事性。第二層則有「鹽烤香魚」、「明太子烤雞翅」、「菠菜山藥金針菇」、「松阪豬番茄串」、「柚醋大根」、象徵多子多孫的「香烤烏魚子」，和祈願學業有成的「伊達卷」。最後登場的是「雙味揚出蓮藕」和「鹽烤香魚」。道地的日式風味，款款皆讓人驚喜。

年夜飯就是要吃得澎派，台北神旺飯店潮品集餐廳，自除夕至農曆初五，每日皆有供應現做即取的外帶年菜組合，讓饕客不必費心料理，即可輕鬆享用道地佳餚。此次針對個人派對、小家庭，以及家族聯合聚餐各推有划算組合。如：臘味蘿蔔糕、臘味禮盒、即是個人單點或家庭加菜的首選。適合小家庭的「旺旺年菜組」，每套五菜一湯，內容包含：潮州滷鵝拼、原窩燉排翅、薑蔥焗龍蝦、鵝掌炆鮑片、干煎大銀鯧、蜜椒牛小排，另贈桂圓核桃年糕禮盒。

2019_潮品集10人年菜。（神旺大飯店提供）

同樣是五菜一湯組合的「旺福年菜組」，內容包含：潮州滷鵝拼、海參炆鮑片、黑蒜尖椒炒帶子、蜜椒煎牛柳、清蒸活石斑、羊肚菌燉全雞。家族聯合聚餐首選可供十人分享的「團圓桌菜」，內容包含潮州滷鵝拼、原窩燉排翅、海參智利鮑、富貴咕嚕明蝦球、咖啡羊小排、清蒸海上鮮、金湯娃娃菜、荷葉糯米飯，共七道精選菜色與一盅豪華燉湯，再加碼贈送桂圓核桃禮盒。潮品集外帶年菜皆以耐高溫微波器皿盛裝，並贈保溫提袋，不僅方便攜帶，更可輕鬆加熱，在家即可輕鬆享用道地潮菜。

除了年菜組，潮品集更準備了多款圍爐必備燉湯。用料豪華的「潮式極品佛跳牆」以老母雞、金華火腿精熬高湯為底，集結肥碩的珠婆海參、取自珍稀海魚肚製成的花膠、完整金山勾翅、原粒鮑魚、大塊干貝等各種高檔食材於一盅，一碗盡享山珍海味，每盅八至十人份，另有「原窩雞燉翅」、「八仙一品佛跳牆」等可供8人分享的湯品。

(中時電子報)