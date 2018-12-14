「影響‧新劇場」帶領孩子透過戲劇認識人權

「影響‧新劇場」於4日前進高雄市明宗國小，透過互動體驗來認識人權議題 。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

透過藝術教育，讓孩子瞭解何謂人權？文化部推動文化體驗教育計畫，與「影響‧新劇場」合作，於12月4日、11日及13日辦理「影響‧新劇場《你在做什麼？》戲劇教育計畫」，前進高雄市明宗國小、臺南市賢北國小及國立台南大學附設小學，以「互動活動」及「戲劇觀賞體驗」的方式，讓孩子透過戲劇認識嚴肅的人權議題。

「影響‧新劇場」此次辦理「《你在做什麼？》戲劇教育計畫」是以文化體驗活動的方式，將「人權」觀念中蘊含的「自由」與「平等」概念，透過互動遊戲引發學生的興趣。活動中以輕鬆有趣的創造性戲劇的方式和技巧，帶入串聯歷史上的兒童人權議題，如種族歧視、受教權、童工、戰爭及身分認同等，讓學童透過戲劇體驗活動，感受世界各個角落孩子的真實遭遇，一起思考人權的重要性。

這次戲劇體驗的活動中，讓孩子從日常生活的一天開始想像，可能是吃飯、上課、打電動、上網、打球等等「平凡的一天」，但這些看似平凡無奇的生活，對於某些地方的孩子來說，卻是遙不可及的。透過戲劇的呈現，讓孩子思考，當這些故事發生的時候，我們在做什麼?我們可以做什麼?

本計畫希望透過戲劇啟發兒童及青少年觀眾的想像力與創造力，讓孩子可以從戲劇中開拓視野、建立多元寬廣的價值觀，並培養對社會與人文的關懷。《你在做什麼？》透過演出及故事引導，讓學童彷彿置身在戲劇情境中，能夠感受不同地區孩子的遭遇，並體會不同生長背景下所面臨到的生存情境。透過這次的戲劇教育活動，讓文化體驗教育不只是文化藝術的推展，也能埋下思考、改變與行動的種子。

(中時電子報)

「影響‧新劇場」《你在做什麼？》戲劇教育計畫，以戲劇呈現歷史上的兒童人權議題。（文化部提供）
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