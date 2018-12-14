12月14日三大報頭條

2018年12月14日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北市長柯文哲13日中午與陸媒餐敘，席間表示對「柯韓會」、「柯侯會」樂觀其成，預計明年元月南下高雄，與新任高雄市長韓國瑜會面，更指這比「蔡柯會」有意義；韓國瑜昨得知這項消息表示「當然歡迎」，並想力促北高未來加強合作，「花花轎子人抬人」，互相拉抬幫襯，2城市都得利。

●民進黨在九合一大選慘敗，經檢討後，攻擊政府施政績效的「假訊息」，是敗選一大原因。行政院長賴清德昨裁示，由通傳會(NCC)負責執行「人民對媒體信任度」民調，供部會擬定政策時參考。媒體質疑，這是政府要對媒體進行考核，做為日後是否應允廣電媒體換照考核的依據。

●「蔡柯會」昨天登場，兩人全程未提政治議題，台北市長柯文哲當場提出解套大巨蛋等4大困難要求中央協助，蔡英文總統允諾，將由行政院列入專案協助處理。儘管白綠破冰，不過，柯文哲被問及是否支持蔡英文2020連任時卻表示「這種問題我不會回答」。

●九合一選後的首場「蔡柯會」，被視為白綠破冰，不過，相對於小英的熱絡，柯P卻顯得冷淡，兩人眼神沒有交集，顯然柯P「餘恨未消」，一來一往只是「按表操課」，「白綠合」仍是「未完待續」。

◎旺報

●上個月在上海舉行的中國國際旅遊交易會，作為觀光局白手套的台灣觀光協會，本要派員陪同旅遊業者參會，但在出發當天上飛機前，會長葉菊蘭突然下令同仁「不去了」，讓業者錯愕。葉菊蘭13日回應稱，是因當時台北也馬上有場國際旅展，人手不足才召回同仁，不過據了解，真正原因是觀光協會在出發前一刻得知，會場陸方有將台灣矮化之嫌，因此決定不讓同仁參加。

●大陸福建師範大學去年10月與台灣的中華文化教育學會，推動兩岸合編高中語文教材專案。台灣國家教育研究院13日指出，該單位不具備出版教科書的資格，也未申請審定，陸委會也認為不宜採用兩岸合編教材。不過學者指出，兩岸合編教材，在大學的多元教育階段，可激盪史觀，仍有參考價值。

●兩岸關係不佳，大陸越會緊盯任何帶有違反一中原則的表述或字眼，過去馬政府時期，雙方有互信基礎，可以睜一眼閉一眼，現在沒有互信，當台灣越要凸顯「台灣」，大陸就越要在前面加上「中國」，讓單純的旅遊文化交流，被政治沾染而變了調。

●大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希近日表示，大陸現在已經初步具備了解決台灣問題、實現祖國統一的實力和條件，有底氣可以更加從容地來處理台灣問題。今天的中國比歷史上任何時候都更加接近實現中華民族偉大復興的目標，台獨之路已經走不通。

◎工商時報

●華映昨（13）日突然宣布，因為積欠子公司大陸華映科技約「人民幣」33億元的貨款，大陸華映科技要求償債，香港銀行也抽銀根，華映董事會決議向法院聲請公司重整和緊急處分，並且與大陸子公司切割。華映成為台灣第一家申請重整的面板廠，也顯示面板業景氣寒冬來臨。

●G20「習川會」後遲遲未披露談判共識的大陸終於發聲。大陸商務部昨（13）日證實，中美雙方就農產品、能源、汽車已達成共識，會陸續公布細節，雙方正密集溝通下一次磋商時間。

●全球矚目的台北101跨年煙火，高達6000萬費用贊助商有譜了！在101團隊積極招商下，除了官方觀光局為最大贊助商，也攜手國內外電信業、電玩業與酒業、汽車業等，包括101新租戶VOLVO、中華電信、台酒與香港手遊業等共同贊助，打造史上最長401秒跨年煙火施放與T-PAD燈光秀。

●蔡英文總統表姊林美珠24小時內閃電出任台灣金聯資產管理公司董事長又閃辭，對此，財政部13日發出公開聲明表示，林美珠是因「個人因素」在13日中午主動請辭。台灣金聯則強調，對林美珠因個人因素請辭，感到十分的不捨及婉惜，但尊重她請辭的意願。

(中時電子報)