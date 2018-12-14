北北基宜大雨特報！北部低溫16度！高屏空品差

2018年12月14日 05:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天的腳步更近了！今（14日）受東北季風持續影響，桃園以北及宜花地區濕涼有雨，氣象局今早針對北北宜發布大雨特報，宜蘭則是豪雨特報，並針對19縣市發布陸上強風特報。今天下雨偏濕冷，北部低溫下探16度。至於中南部今天為多雲到晴，僅山區有零星短暫雨。另今天高雄屏東空氣品質差，外出請注意。

氣象局今早針對北北宜發布大雨特報，宜蘭則是豪雨特報，並針對19縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日至明清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區有雨，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，雲量較多，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。明日白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區及金門、馬祖、澎湖為多雲到晴。

氣溫方面，今日天北部及東北部地區溫度約在16～21度，花蓮18～22度，台東19～24度，中南部地區早晚較涼，溫度約17到27度，日夜溫差大。紫外線指數為低量級至中量級，外出請注意。

值得注意的是，週日起會再有一波更強冷空氣南下，下週二清晨北部氣溫可能下探14度，預計冷空氣在週二白天就會轉弱，回復較乾和較穩定的天氣型態。

至於民眾關心的空氣品質，今日中部、雲嘉南、馬祖及金門為「普通」，高屏則因位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

(中時電子報)