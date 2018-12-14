童綜合歐宴泉 達文西手術破2000例

副院長歐宴泉（右五）達文西手術破2000例，童綜合醫院13日切蛋糕慶祝。（陳淑娥攝）

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童綜合醫院副院長歐宴泉進行達文西機械手臂手術示範。（陳淑娥攝）

達文西手術破2000例！泌尿科手術權威歐宴泉醫師，自2005年完成第1例達文西手術，耗時10個小時，經過13年的經驗累積，目前最快40分鐘最能完成手術，他特別感謝第1例病人相信他，讓他有機會學習成長。

童綜合醫院表示，副院長歐宴泉執行達文西手術量突破2000例大關，成為台灣達文西泌尿手術重要里程碑，與手術量第二的醫師預估至少相差1000例以上；來自泰國第2001例的華僑鄭先生等病友，13日特別到院進行分享。

歐宴泉指出，第1例達文西手術進行10小時，第2例6小時，他慢慢的縮短時間，2年後已達30例，當時97%的手術都以達文西為主。歐宴泉從第1代開到第4代，經過豐富的經驗累積，現在最快40分鐘就能完成手術。

歐宴泉說，手術累計至200例時，在英國泌尿科醫學會發表「根除性攝護腺切除如何降低併發症」論文取得進一步突破，達1000例時，達文西手術系統製造商特別請亞洲區經理給予表揚，並認證成為手術觀摩訓練中心主持人，至今超過2000例，包含63位醫師、牙醫師接受治療，經歷不同機型和機種，完成共計25種術式。

童綜合醫院指出，達文西機器手臂能讓外科醫師進行更複雜、高精準度和高靈活度的手術，可執行精準的切除、修復和縫合，並保留重要神經、血管、和器官，降低手術風險，屬於自費項目。

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