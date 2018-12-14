選後陸客回溫？日月潭業者：看這個地方就知道

2018年12月14日 07:44 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一選戰，民進黨在地方選舉中大敗，主要原因除了中央執政不力外，還有兩岸關係惡化，也引起選民的不滿。民進黨執政兩年多來，陸客銳減，重創台灣觀光，而在選後，國民黨重新執政後，就有日月潭的旅遊業者發現，日月潭玄光寺外的「吵架石碑」再度排起拍照人潮，陸客似乎回溫了，讓觀光業者對於未來又充滿期待。

蔡政府上任後，兩岸關係急速墜崖，影響所及陸客不來，台灣觀光產值也跟著往下掉。 來台觀光客最多的是大陸旅客，2015年，來台418萬人次，為台灣創造72.3億美元的觀光外匯收入，占來台旅客近4成，但因兩岸政治關係，來台陸客銳減；政權更迭後，2016年，來台陸客人次減為351萬，觀光外匯54.8億美元；2017年，來台人次再降為273萬，觀光外匯只剩36億9300萬美元。蔡政府執政2年，單單陸客的觀光外匯幾乎腰斬，流失了1042億3500萬元。

因此九合一選舉後，據港媒《中評網》報導，就不斷有消息傳出陸客回溫現象。就大陸遊客最知名的南投日月潭景區，因陸客而帶來欣欣向榮的榮景，卻因蔡政府上任後，兩岸關係急凍而落寞，讓業者不勝唏噓。

如今，國民黨在地方選戰大贏，就有消息指出陸客團回溫現象，對此，日月潭最大的遊艇公司、碼頭船舶休閒事業有限公司總經理劉盈嬋表示近來陸客團確有回溫情形，連自由行的陸客也變多了；而在日月潭水社碼頭賣了60年茶葉的鄒金盆也表示，現在平日就能明顯看出陸客有變多了。

日月潭許多業者對陸客回溫現象怕只是幻影一場，但從日月潭玄光寺外的「吵架石碑」再度排起拍照人潮，又讓他們對未來充滿期待，這個心聲蔡英文政府一定要認真看待。

(中時電子報)