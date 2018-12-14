選後變數？學者潘錫堂：陸將用新招對待蔡政府

蔡英文總統。(圖/本報資料照，郭吉銓攝)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨在2018選舉中大敗，兩年多來急轉直下的兩岸關係在國民黨重新奪回多數縣市失地後。重現曙光，淡江大學中國大陸研究所教授潘錫堂表示，選後，大陸會採取「區隔對待」方式來對待不承認「九二共識」的蔡政府和承認「九二共識」的藍營縣市。

據港媒《中評社》專訪報導表示，潘錫堂說，將來大陸可能會採取一方面積極推動陸客團，到支持兩岸交流及認同九二共識的16縣市旅遊消費，及規劃經貿交流團到這些縣市採購，但另一方面也會持續對蔡政府施壓，壓縮台灣外交空間。

過去幾個月來，國台辦發言人馬曉光多次在其記者會重申，選後「九二共識」仍然是「兩岸關係和平發展的政治基礎」，願加緊推動跟台灣所有認同「九二共識」之縣市進行「兩岸城市交流」，但不歡迎任何不承認「九二共識」的縣市在內。

潘錫堂認為，待今年底中共中央總書記習近平在紀念《告台灣同胞書》發布40週年前夕，將發表對台重大講話、作為中共當前最新的對台政策指導綱領後，明年下半年兩岸關係將有進一步的轉變和調整。

他說，這次選舉藍營候選人表面上主打經濟牌，但是實際上隱含著兩岸牌，因為，藍營候選人不能一開始就打兩岸牌，會適得其反，像這次高雄市長候選人韓國瑜很有技巧，在選戰後期才不否認他承認九二共識。待選民了解韓國瑜是真心想拚經濟，也就不是特別在意「九二共識」了。

此外，潘錫堂強調，蔡英文要在2020爭取連任，除要先維持她仍是綠營共主的地位，更必須向中間地帶靠攏，以「民生、經濟牌」掛帥，方能爭取更多淺藍、淺綠的選民支持。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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