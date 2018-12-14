受夠了！因為這決定 梅根闢謠沒處說

2018年12月14日 08:50 中時電子報 楊幼蘭

梅根不顧王室成規 穿黑禮服擦黑指甲油意外現身倫敦時裝秀

好幾個月來，有關肯辛頓宮（Kensington Palace）內梅根與凱特妯娌不合的傳聞滿天飛，懷孕的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）似乎已開始感受到壓力。

據《我們週刊》（Us Weekly）與《每日郵報》（DailyMail）13日報導，消息人士透露，37歲的梅根因為王室禮儀要求，要保持尊嚴的緘默，無法為自己發聲，而覺得既挫折，壓力又超大，簡直快被這處處受限的王室生活搞得精神衰弱。

梅根原本是直言不諱的女權主義者，甚至曾在聯合國論壇發表演說，但自從嫁入英國王室後，就關閉了所有的社群帳戶。消息人士說，梅根向來都靠自己為別人和自我發聲，因此什麼也不能說，令她覺得很無力。

「她這輩子一向很獨立，而這一切都已被剝奪。她原本總能在社群媒體上反擊，但現在不能了。」

此外，消息人士說，哈利王子向來很保護懷孕已7個月的梅根，但如今也感受到壓力。自從傳出梅根和哈利王子要搬出肯辛頓宮，遠離兄嫂，遷居溫莎莊園（Windsor Estate）後，妯娌不合的傳聞就沒停過。儘管王室說破了嘴，堅稱她們沒有不和，只是個性南轅北轍，但還是堵不住大家的嘴。

(中時電子報)