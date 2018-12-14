受夠了！因為這決定 梅根闢謠沒處說

梅根11月21日造訪倫敦「愛的社區廚房」（Hubb Community Kitchen）後，面露微笑離去的神情。（路透）

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中時電子報
梅根不顧王室成規 穿黑禮服擦黑指甲油意外現身倫敦時裝秀

好幾個月來，有關肯辛頓宮（Kensington Palace）內梅根與凱特妯娌不合的傳聞滿天飛，懷孕的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）似乎已開始感受到壓力。

據《我們週刊》（Us Weekly）與《每日郵報》（DailyMail）13日報導，消息人士透露，37歲的梅根因為王室禮儀要求，要保持尊嚴的緘默，無法為自己發聲，而覺得既挫折，壓力又超大，簡直快被這處處受限的王室生活搞得精神衰弱。

梅根原本是直言不諱的女權主義者，甚至曾在聯合國論壇發表演說，但自從嫁入英國王室後，就關閉了所有的社群帳戶。消息人士說，梅根向來都靠自己為別人和自我發聲，因此什麼也不能說，令她覺得很無力。

「她這輩子一向很獨立，而這一切都已被剝奪。她原本總能在社群媒體上反擊，但現在不能了。」

此外，消息人士說，哈利王子向來很保護懷孕已7個月的梅根，但如今也感受到壓力。自從傳出梅根和哈利王子要搬出肯辛頓宮，遠離兄嫂，遷居溫莎莊園（Windsor Estate）後，妯娌不合的傳聞就沒停過。儘管王室說破了嘴，堅稱她們沒有不和，只是個性南轅北轍，但還是堵不住大家的嘴。

(中時電子報)

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文章來源：'Fed-up' Meghan is finding it 'frustrating and stressful' not being able to defend herself on social media amid rumours of feud with Kate, US magazine claims

文章來源：Duchess Meghan ‘Frustrated’ With Royal Drama Rumors: It’s ‘Stressful to Have No Voice’

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