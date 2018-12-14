彭文正再創驚人民調！遭網友嗆爆

政論節目主持人彭文正。（圖/本報資料照，黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導
政論節目。(圖/取自 彭文正臉書)
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2018九合一選舉民進黨潰敗，昨日(13日)有政論節目做call in民調，以「台灣最不需要的媒體，您認為是？」為題，民調結果，6個有5個都是親藍營媒體，第一名是最傾向藍營的電視台，拿到868票，僅自家媒體是偏綠營媒體，甚至「票數不足50票」，民調一出隨即遭網友在其臉書留言嗆聲，「最不需要的節目肯定是政經看民視」。

彭文正過去自辦台北市長選舉民調結果。(取自彭文正臉書)

回顧過去彭文正選前所做民調，台北市長選舉部分，民進黨候選人姚文智拿下超驚人92.65%支持度、新北市長選舉部分，民進黨候選人蘇貞昌拿下91.02%支持度，但是選後結果卻是，姚文智僅獲得244,342票，得票率僅17.28%，蘇貞昌得票數873,692票，僅獲得42.85%支持度，狂輸對手國民黨侯友宜29萬票之多，彭文正選前所做的兩次民調和選舉結果「大相逕庭」。

彭文正昨晚在臉書PO文表示，他公布在其主持的政論節目《政經看民視》所做民調，得票數如下(依票數高低)，偏藍營的《中天電視》拿下868票，《TVBS》拿下164票，《中時》拿到92票，《中視》拿到91票，《聯合》拿到79票，自家《民視》僅46票，第一名和第六名差距18倍，差距懸殊。

針對彭文正的PO文，網友紛紛在他臉書留言嗆「最不需要的節目肯定是是政經看民視」、「說的台灣真像只有民視」、「台灣最不需要的就是民視」、「該討論的議題不去討論，唉」、「含民視在內都是孬種」、「相信還有很多白目的反社會人格的人故意」、「東森表示，你排擠我」。

但也有網友提醒，「中天、中視、中時是同一個選項吧」、「題目有誤，應該可以複選」，更有死忠支持者替彭文正加油「支持民視，支持政經」、「只要民視，其他都不要」。

(中時電子報)

文章來源：彭文正臉書

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