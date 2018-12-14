想一笑泯恩仇 他轟民進黨：垃不垃圾？

蔡英文總統（右）與台北市長柯文哲（左）13日在北門廣場與台北郵局進行「蔡柯會」，過程中，兩人眼神少有交集。（陳信翰攝）

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中時電子報
/整理報導

九合一選後的首場「蔡柯會」，被視為白綠破冰，不過，相對於總統蔡英文的熱絡，台北市長柯文哲卻顯得冷淡，兩人眼神沒有交集，顯然柯P「餘恨未消」，「白綠合」仍是「未完待續」。對此，前國民黨立委孫大千要民進黨先回答這八個問題，再談合作，否則選前各種抹黑，選後只想一笑泯恩仇，這樣民進黨算不算垃圾？

孫大千於臉書發文表示，在推動「綠白合作」之前，民進黨必須先回答的八個問題：

第一，柯文哲究竟是不是某些民進黨人士所說的，是一個雙手沾滿血腥的器官移植共犯？

第二，柯文哲的政治獻金帳戶以及個人的財產狀況，民進黨現在覺得究竟有沒有疑點？

第三，柯文哲到底是否符合民進黨每天掛在嘴巴上的「台灣價值」？

第四，如果民進黨沒有在九合一大選選得這麼難看，仍然會想要和柯文哲握手言和嗎？

第五，究竟是柯文哲欠了民進黨的「栽培之恩」？還是民進黨沾了柯文哲的光，才能在2014年贏得這麼漂亮？

第六，民進黨現在千方百計的想要推動「綠白和解」，心中盤算的到底是不是2020年的總統大選呢？

第七，為了選票考量，可以和一位在選前被批評的一文不值，十惡不赦的政治人物推動和解合作，這樣的政黨到底算不算是垃圾呢？

第八，選前不擇手段，鋪天蓋地的對柯文哲抹黑，抹紅，和抹黃，然後，選後居然想要「一笑泯恩仇」，當作沒有這回事。民進黨現在不但是把柯文哲當作傻子，也把台灣人民都當作傻子了嗎？

(中時電子報)

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