涂醒哲選舉無效之訴 檢方查無實具簽結

2018年12月14日 10:06 中時 廖素慧

連任挫敗的嘉義市長涂醒哲，質疑選舉過程有瑕疵致影響選舉結果，由嘉義市果菜市場總經理陳火川遞狀告發選舉無效，檢察官14日以查無具體事證足證有影響選舉結果簽結，陳火川表示，尊重司法及選舉結果。

陳火川於6日到嘉義地檢署遞狀舉發嘉義市長選舉無效，檢方11日以證人身分傳喚嘉義市選委會代理主委林建宏，12日傳喚陳火川出庭說明，陳火川提出百餘份計84名里長及58名里幹事，有關投票當天投開票的情形觀察的訪談問卷資料。

涂醒哲據此資料研判認為，此次地方選舉綁公投，造成選民投票意向有變化，以致「投票等越久的投票所，涂醒哲的得票越低」，甚至有「棄保效應」之虞，下午4點投票截止後有64個投開票所尚未完成投票是選情轉折的關鍵。

但這份資料的公信度也備受投開票工作人員及部分里長、里幹事質疑，認為問卷資料是以每分鐘投票人數進行推估，難以反映實際狀況，且嘉義市選委會表示，全市177投開票所作業均是按照＜投開票所工作人員講習教材＞執行，也沒有對選民投票時間做記錄。

嘉義地檢署發言人蔡英俊表示，檢方以「選他案」對嘉義市選舉委員會辦理第10屆嘉義市長選舉投開票作業，傳喚市選會代理主委林建宏及告發人陳火川訊問了解，再查證相關事證，認為作業過程沒有違反《選罷法》，也沒有具體事證足以影響選舉結果，無由據以提出選舉無效之訴，簽結此案。

(中時 )