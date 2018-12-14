驚！超萌「樹蛙」呱呱叫！竟是外來入侵種

白頷樹蛙。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

會呱呱叫的「樹蛙」長得很可愛！竟是外來入侵種！快速擴散的外來入侵種「斑腿樹蛙」，會對於原生生態系及蛙類造成影響，近年在新北市八里、五股及相鄰地區出沒，新北市農業局自2012年開始與東華大學楊懿如老師團隊合作，於觀音山東側與南側斑腿樹蛙擴散的重要區域進行監測與控制，已降低斑腿樹蛙擴散的速度。

新北市農業局長李玟表示，「斑腿樹蛙」每年4月至9月為其繁殖期，年產卵次數5次(每次約600顆)，比原生種白頷樹蛙產卵2次(每次300顆)具有族群競爭優勢，再加上其啃食其他蛙種蝌蚪與蛙卵的行為，威脅原生物種的生存空間，因此，農業局每年持續清蛙計畫，今年於重要監測控制點（八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山）共移除成蛙1,069隻、卵泡168個，較去年移除成蛙1,308隻、卵泡245個，族群已有下降趨勢，並得到良好控制成效，農業局會持續移除與監控，保護 原生物種棲地。

新北市農業局表示，斑腿樹蛙為中大型蛙類，背部褐色有縱條紋、斑點、X或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點，與臺灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）在體型大小、顏色或花紋都很相似，最大的差異在叫聲，白頷樹蛙的叫聲是響亮的「搭、搭、搭」，斑腿樹蛙是細碎連續的「嗝嗝嗝」或偶爾出現的「嘎嘎」聲。

新北市農業局提醒，由於斑腿樹蛙與布氏樹蛙難以從外觀區分，民眾若發現斑腿樹蛙或疑似斑腿樹蛙的蛙類時，可聯絡農業局（電話:02-29603456轉3122李先生）進行處理

(中時電子報)

斑腿樹蛙。（新北市農業局提供）
周日起「極晴冷」下探11度 1張圖… 一個麵包5元！佳湘麵包南部稱霸 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。