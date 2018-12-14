驚！超萌「樹蛙」呱呱叫！竟是外來入侵種

2018年12月14日 09:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

會呱呱叫的「樹蛙」長得很可愛！竟是外來入侵種！快速擴散的外來入侵種「斑腿樹蛙」，會對於原生生態系及蛙類造成影響，近年在新北市八里、五股及相鄰地區出沒，新北市農業局自2012年開始與東華大學楊懿如老師團隊合作，於觀音山東側與南側斑腿樹蛙擴散的重要區域進行監測與控制，已降低斑腿樹蛙擴散的速度。

新北市農業局長李玟表示，「斑腿樹蛙」每年4月至9月為其繁殖期，年產卵次數5次(每次約600顆)，比原生種白頷樹蛙產卵2次(每次300顆)具有族群競爭優勢，再加上其啃食其他蛙種蝌蚪與蛙卵的行為，威脅原生物種的生存空間，因此，農業局每年持續清蛙計畫，今年於重要監測控制點（八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山）共移除成蛙1,069隻、卵泡168個，較去年移除成蛙1,308隻、卵泡245個，族群已有下降趨勢，並得到良好控制成效，農業局會持續移除與監控，保護 原生物種棲地。

新北市農業局表示，斑腿樹蛙為中大型蛙類，背部褐色有縱條紋、斑點、X或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點，與臺灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）在體型大小、顏色或花紋都很相似，最大的差異在叫聲，白頷樹蛙的叫聲是響亮的「搭、搭、搭」，斑腿樹蛙是細碎連續的「嗝嗝嗝」或偶爾出現的「嘎嘎」聲。

新北市農業局提醒，由於斑腿樹蛙與布氏樹蛙難以從外觀區分，民眾若發現斑腿樹蛙或疑似斑腿樹蛙的蛙類時，可聯絡農業局（電話:02-29603456轉3122李先生）進行處理

(中時電子報)