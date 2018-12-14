一個麵包5元！佳湘麵包南部稱霸 網揭俗擱大碗原因

有網友在《爆廢公社》分享佳湘麵包賣的蛋塔照片，指一盒100元，非常便宜。翻攝《爆廢公社》

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中時電子報

麵包愈來愈貴，但有南部麵包霸主之稱的佳湘麵包，一個才賣5元，便宜到網友熱議。有網友揭為什麼可以賣這麼便宜的密祕表示，主要是產量大，原料大量進貨價錢當然能壓低，再加上擺攤地點通常租金便宜，也不需要太多人力，才會有這麼佛心的價格啊～

有南部麵包霸主之稱的佳湘麵包，葡萄派一包10個才賣50元，等於1個5元，手工麻糬6 個50元，蛋塔7個100元，讓民眾認為超級便宜又美味，而擁有不少死忠粉絲，有網友說，「佳湘麵包不難吃也不貴，以單價來說是窮人好夥伴」也有網友說，「在菜市場買得到」、「以前當兵收假時都會買，便宜又好吃」。同時也讓網友好奇，佳湘能夠賣這麼便宜的秘密為何？

網友日前在ptt上發文說，「麵包，價格並不便宜，但是看到有家佳湘麵包，他租騎樓擺攤，價格超殺，婆婆媽媽都很愛，上網查發現這家麵包全台都有據點，為什麼可以賣這麼便宜呢？

麵包店和糕餅店不是說原物料和人力成本每年漲嗎？」

引起網友紛解析認為，佳湘產品能夠便宜原因，是產量大，原料大量進貨價錢當然能壓低，再加上擺攤地點（夜市）通常租金便宜，也不需要太多人力，才會有此佛心價，網友留言如下：「他們由總工廠生產，以量制價，原料用的還OK啦」、「賣的地點，以及製作地點也很重要，真的是薄利多銷」。

鬼王去年年中曾在粉絲專頁「文青別鬼扯」發文說，「貴的不一定好，便宜的不一定糟；別吃驚，成本真的可以壓到1.5元；不同價位產品本來就對應不同的市場需求，請勿以偏概全，總之就是一分錢一分貨，只要不是黑心的，鎖定特定族群就好」。

(中時電子報)

文章來源：《爆廢公社》

文章來源：ptt

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