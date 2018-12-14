蔡英文拜會六都首長 朱立倫：就任兩年多第一次

2018年12月14日 10:15 中時 許哲瑗

蔡英文總統將拜會六都市長當選人，已敲定15日和新北市長當選人侯友宜見面，引發外界熱論；新北市長朱立倫表示，比起過往的歷任總統經常跟地方首長見面，蔡總統就任已經超過兩年半，卻是第一次，滿特別的，大家才會這麼好奇。

朱立倫今早前往位於樹林區第六公墓的「樹林生命紀念館」參加工程祈福法會，除了感謝施工期間地方各界支持，使施工過得以順利進行外，也希望生命紀念館啟用後，能成為民眾就近緬懷、追思先人的環境寶地。

朱立倫會後受訪，媒體問及國民黨主席吳敦義啟動黨內改組工程，似乎已在為2020年黨內總統之爭佈局，對此朱立倫指出，國民黨應該不斷改革，在吳敦義的領導之下更能貼近民意，讓年輕朋友能夠認同、加入國民黨，這是國民黨要努力的方向。

至於被認為是「最強中生代」，是否希望能為國民黨做些什麼？朱立倫說，最想為國民黨爭取到更多支持民意，自己也要更努力，更貼近民意，為民發聲，這就是他努力的目標。

蔡英文總統週六將和新北市長當選人侯友宜會見，身為現任市長的朱立倫有何建議？他說，蔡總統就任已經超過兩年半，卻是第一次跟地方首長見面，滿特別的，過往歷任總統都很常跟地方首長見面，這卻是蔡總統的第一次，大家才會這麼好奇，總統應該對地方事務非常了解，隨時跟地方首長保持密切聯繫，對地方的需求也應該要全力支持。

(中時 )