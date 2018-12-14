影》連機車裝設ABS也管 趙少康：蔡英文在幹行政院長

2018年12月14日 10:20 中時電子報 徐秀娥 ／綜合報導、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／綜合報導、／影音編輯

九合一選舉大敗後，總統蔡英文站在第一線傾聽民意，對於交通部下年度機車裝設ABS的政策引起民怨，她隔日立刻做出回應，指責交通部沒考慮人民負擔，交通部下午隨即改口暫緩實施。對此，電視節目主持人趙少康批評，蔡英文乾脆自兼行政院長算了，而代理交通部長竟也不引以為恥。

總統蔡英文主持迴廊談話。

交通部將從108年元旦起強制新款機車新車須安裝ABS或CBS，部分新車恐漲價引起反彈。總統蔡英文11日表示，希望行政部門可以重新檢視配套措施。圖為含防鎖死煞車系統ABS的車款。(中央社)

行政院長賴清德日前表明心跡，會在適當時間離開職務，此後閣揆彷彿人間蒸發，只見總統蔡英文忙著約見六都準市長，兩度在總統府發表迴廊談話，一時之間令外界錯覺，總統站在第一線，行政院長反退居第二線。

趙少康在蘋果日報撰文指出，交通部日前推出機車裝設ABS的政策，引起機車族強烈反彈。這個政策非同小可，影響的機車族群相當龐大。

趙少康提到，台灣的機車牌照約有1350萬張，每年出產新車100萬輛，堪稱是機車大國。他自曝，當年當環保署長時通過《空氣污染防制法》，有同仁建議向機車族徵收空污費，但為他所阻止，理由是台灣有1000多萬輛機車，向機車收費等於抽稅，應該先向污染量大的工廠收費才對。

趙少康質疑，機車加裝ABS政策茲事體大，難道行政院不知情嗎？負責政策的交通部難道沒做內部討論嗎？蔡英文真有意見，難道不能府院溝通嗎？還是家醜不怕外揚？或是蔡英文跟交通部扮黑白臉演雙簧？交通部和蔡英文的表現，好像一個男生安排流氓騷擾一個女生，再扮演英雄救美？

趙少康說，蔡英文要站在第一線捍衛總統職權，但行政團隊卻是行政院長領導統御，底下部長們該聽總統還是閣揆？要向誰報告？政策要如何形成？蔡英文若覺得行政院長礙手礙腳，自兼行政院長豈不快哉？

(中時電子報)