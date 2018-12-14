影》連機車裝設ABS也管 趙少康：蔡英文在幹行政院長

打臉交部？蔡英文：機車裝ABS須重新檢討
友善列印
中時電子報
／綜合報導、／影音編輯

九合一選舉大敗後，總統蔡英文站在第一線傾聽民意，對於交通部下年度機車裝設ABS的政策引起民怨，她隔日立刻做出回應，指責交通部沒考慮人民負擔，交通部下午隨即改口暫緩實施。對此，電視節目主持人趙少康批評，蔡英文乾脆自兼行政院長算了，而代理交通部長竟也不引以為恥。

總統蔡英文主持迴廊談話。

交通部將從108年元旦起強制新款機車新車須安裝ABS或CBS，部分新車恐漲價引起反彈。總統蔡英文11日表示，希望行政部門可以重新檢視配套措施。圖為含防鎖死煞車系統ABS的車款。(中央社)

行政院長賴清德日前表明心跡，會在適當時間離開職務，此後閣揆彷彿人間蒸發，只見總統蔡英文忙著約見六都準市長，兩度在總統府發表迴廊談話，一時之間令外界錯覺，總統站在第一線，行政院長反退居第二線。

趙少康在蘋果日報撰文指出，交通部日前推出機車裝設ABS的政策，引起機車族強烈反彈。這個政策非同小可，影響的機車族群相當龐大。

趙少康提到，台灣的機車牌照約有1350萬張，每年出產新車100萬輛，堪稱是機車大國。他自曝，當年當環保署長時通過《空氣污染防制法》，有同仁建議向機車族徵收空污費，但為他所阻止，理由是台灣有1000多萬輛機車，向機車收費等於抽稅，應該先向污染量大的工廠收費才對。

趙少康質疑，機車加裝ABS政策茲事體大，難道行政院不知情嗎？負責政策的交通部難道沒做內部討論嗎？蔡英文真有意見，難道不能府院溝通嗎？還是家醜不怕外揚？或是蔡英文跟交通部扮黑白臉演雙簧？交通部和蔡英文的表現，好像一個男生安排流氓騷擾一個女生，再扮演英雄救美？

趙少康說，蔡英文要站在第一線捍衛總統職權，但行政團隊卻是行政院長領導統御，底下部長們該聽總統還是閣揆？要向誰報告？政策要如何形成？蔡英文若覺得行政院長礙手礙腳，自兼行政院長豈不快哉？

(中時電子報)

蔡英文拜會六都首長 朱立倫：就… 鄭文燦：卓榮泰圓融、謙和 可帶D…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。