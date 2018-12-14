國家森林遊樂區門票 可用行動支付購買

即日起，民眾可使用行動支付購買國家森林遊樂區門票。（圖／林務局提供）

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PAY經濟時代來臨，即日起民眾只要將信用卡綁定APPLE PAY、SAMSUNG PAY、GOOGLE PAY或TAIWAN PAY等4種行動支付，就能在太平山等12處國家森林遊樂區，以及太平山蹦蹦車與烏來台車站，使用手機NFC感應式行動支付購買門票！

林務局表示，行動支付普及化是行政院的重要政策，林務局克服山區地處偏遠，電力與網路系統不穩定等狀況，於太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區與太平山蹦蹦車、烏來台車建置相關金流與網路設備，導入四大PAY行動支付購票服務，呼應行政院2025年行動支付普及率90%的目標，提供國內外遊客更多元便利的購票方式，讓大家都能「一機在手，樂活台灣」。

林務局說，國家森林遊樂區蘊藏豐富自然資源，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，芬多精的各種生物活性能改善人體免疫力、平衡身心，林木還能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，降低PM2.5濃度，歡迎大家多多前往國家森林遊樂區，在蟲鳴鳥囀與瀑布溪流邊放鬆心靈。

其他國家森林遊樂區與林業鐵路相關資訊，歡迎至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

(中時 )

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