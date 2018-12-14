抱持「愛他就是給他機會」理念 愛心關懷園遊會圓滿落幕

2018年12月14日 10:48 中時 陳世宗

中山醫大學暨附設醫院出動10個教育醫療團隊為民眾熱情服務！（陳世宗翻攝）

會中特安排一元競標及好康多多抽獎活動，除感恩回饋社會大眾，也將各縣市觀光熱點及優良旅宿介紹給民眾。（陳世宗翻攝）

台灣區觀光協會聯合會與台灣快樂列車協會，於日前舉辦全球「熱愛生命、讓愛飛揚、舞動觀光、照亮台灣」愛心義賣暨社會宣導園遊會；中山醫大學暨附設醫院出動10個教育醫療團隊為民眾熱情服務，婦幼少年隊民眾宣導交通安全及有獎問答闖關遊戲宣導校園安全，台上台下活動節目豐富。

台灣快樂列車協會是由創辦人黃俊銘博士，號召志同道合熱心公益各領域專業人士，2003年2月22日共同成立，以「健康、成成長、快樂、服務」為協會宗旨，這16年來台灣快樂列車協會抱持「愛他就是給他機會」理念，一直對弱勢身心障礙婦幼兒童家庭關懷與奉獻。

黃俊銘指出，園遊會總共有數百個愛心攤位，數拾個企業贊助及許多表演團體贊助演出，包括：新住民委員會、原住民委員會、客家委員會。7個弱勢團體包括灰姑娘輪舞集、惠明視障者教養院、伊甸園社會服務基金會、台中市腦性麻痺關懷協會、台中市自閉症教育協進會、中華民國唐氏症關愛者協會、中華小腦萎縮症病友協會…等單位共襄盛舉，參與表演與公益宣導。

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱說，公司企業除重視永續經營外，也應善盡社會責任，為社會公益奉獻心力，讓台灣社會充滿溫馨、越來越好。本年度2018全國觀光年會系列活動，她特別號召台灣觀光協會會員參與此次有意義的活動，由聯合會與快樂列車協會共同主辦。

會中更特別安排一元競標及好康多多抽獎活動，除感恩回饋社會大眾，也將各縣市觀光熱點及優良旅宿介紹給民眾；現場民眾以幾百元就得到價值幾千元的住宿券、還有谷關泡湯券、泰安泡湯券等許多獎項免費送，最大獎是泰安觀止溫泉會館提供價值8000免費住宿券2張，得獎民眾直呼太幸運了！

園遊會於台中市南屯區豐樂公園活動中心廣場舉行！開場由春安國小大鼓隊、泰安國小手鼓隊精彩表演，及一連串的歌舞表演、音樂演出及模魔術表演，熱鬧非凡。

(中時 )