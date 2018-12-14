影》韓粉訂200顆肉粽分送慶高雄翻轉 老闆：挺其邁其實不想接

有韓粉為了慶祝高雄翻轉，向陳其邁愛店「郭家肉粽」訂購兩百顆肉粽在13、14日分送，店家門口並高掛紅布條「張鮮菇慶賀韓國瑜勝選，招待200顆肉粽」。(郭家肉粽臉書)

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中時電子報
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郭家肉粽老闆也在臉書留言「我勇敢説我是邁粉，我沒有說那個政黨才賣連白痴也知道這個道理，你搞錯了吧！」(郭家肉粽臉書)

準高雄市長韓國瑜高票當選，有韓粉為了慶祝高雄翻準，向鹽埕區一間60年老店「郭家肉粽」訂購200顆肉粽，在13、14日分2天發送。但這間店是陳其邁愛店，老闆對著鏡頭也說「我是挺陳其邁的」，並說這筆生意本來也不是很想接。消息傳出後，引發很多韓粉不滿，說「如果他不是很願意接受韓粉的消費，那麼我也很樂意把錢用來照顧其他的店家。」

據《ETtoday》報導，有韓粉為了慶祝高雄翻轉，向陳其邁愛店，高雄鹽埕區60年老店「郭家肉粽」訂購兩百顆肉粽在13、14日分送，店家門口並高掛一條紅布條「張鮮菇慶賀韓國瑜勝選，招待200顆肉粽」。

但老闆面對鏡頭時卻笑著說，「我是挺陳其邁的」，很擔心是不是有人要陷害他。據報導，老闆還說出，「原本也不想接（這筆生意），但這也不是我接的，生意歸生意就接了。」

多位韓粉將此新聞轉貼到「韓國瑜後援會」，有人認為「不會刻意抵制，也尊重老闆的決定，如果他不是很願意接受韓粉的消費，那麼我也很樂意把錢用來照顧其他的店家。」，也有人說「花錢找罪受!老闆很拿翹，人多排隊點餐還用拍手的好像再叫狗。再好吃我絕對不會再去光顧了！」

「郭家肉粽」也在臉書貼出紅布條照，底下韓粉留言「今天聽到你説：你不太想接韓支持者的生意，實在令人太失望了⋯⋯所以我決定從今以後 拒買你們的肉粽！」、「不是不想賣韓粉？很好啊！有骨氣在店門口掛個布條本店挺陳其邁，不賣韓粉和陸客，幹嘛為了生意勉強自己做不開心的事？」、「陸客們挺韓旅客們，請不要誤入，免得老闆不開心做你們生意」。有韓粉呼籲「愛與包容」，肉粽不要分藍綠。

「郭家肉粽」也在臉書貼出多個貼圖，還有天線寶寶動畫，並留言「我勇敢説我是邁粉，我沒有說那個政黨才賣，連白痴也知道這個道理，你搞錯了吧！」

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(中時電子報)

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