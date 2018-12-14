中正大學與中央廣播電臺產學合作 共製優質節目

央廣與中正大學進行產學合作，中正傳播系副教授管中祥、系主任簡妙如、校長馮展華、央廣副總臺長李重志、文資組長黃吉祥、專員劉湘梅(由右至左)以魔力球啟動節目開播儀式。（中正大學提供）

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央廣副總臺長李重志和中正大學校長馮展華共同簽署合作備忘錄。（張亦惠翻攝）
全體與會人員共同聆聽合作節目開播。（張亦惠翻攝）

國立中正大學13日與中央廣播電臺簽署產學合作備忘錄，未來央廣AM1422頻道將播出學生自製節目，由中正大學校長馮展華與中央廣播電臺副總台長李重志代表雙方簽署合約，以中正傳播系與央廣雙方合作為主，將規畫共同製播節目、舉辦活動與講座，以及提供中正大學學生寒暑假實習機會等。

這次產學合作是由中正大學傳播系副教授管中祥牽線促成，今年9月傳播系學生實習電台「中正之聲」即與中央廣播電臺合作製播節目「同一片天空」，更於簽約當日同時在央廣的頻道中播出。

馮展華表示，很榮幸有機會和作為國家廣播電臺的央廣進行節目合作，期望結合學術理論與實務經驗，達到「知識產業化」的效益，共創學生、學校、央廣三贏。

央廣AM1422頻道主要為服務東南亞移民移工的印、泰、越語節目，讓外籍朋友藉此熟悉華語、台灣勞動法令及福利措施，多年來擁有眾多忠實聽友。

「同一片天空」由傳播系四年級學生團隊製播，從訪談來自不同國家的朋友開始，重新看待大家習以為常的台灣風俗民情、食衣住行，也介紹各國的文化差異，以及台灣的相異之處等。

「不只傳播系對外發聲，中正大學也透過這樣的合作持續對外發聲。」中正大學傳播系系主任簡妙如指出，台灣南部第1個國立大學的實習廣播電臺，也是全台第11個實習廣播電臺的「中正之聲」，從行政管理事務到製作廣播節目都是中正大學各系學生一手包辦。

「中正之聲」的節目內容多元，同時關注在地議題，以中正大學學生、嘉義民雄地區民眾為主要收聽對象。簡妙如表示，這次產學合作只是一個開始，期許未來能製作出適合全國、甚至國際播送的節目，打響中正大學名號。

(中時 )

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