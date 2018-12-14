企業認購高麗菜 員工來雲林農事體驗

2018年12月14日 10:51 中時 許素惠

炳翰機構認購高麗菜，員工來雲林產地體驗農事，雲林縣長當選人張麗善（彎身者左）教大家如何採收高麗菜。（許素惠攝）

炳翰機構認購高麗菜，員工來雲林產地體驗農事，雲林縣長當選人張麗善（左）教該機構總經理陳力榆如何裝箱高麗菜。（許素惠攝）

炳翰機構認購高麗菜，員工來雲林產地體驗農事，雲林縣長當選人張麗善（右三）陪同關懷農友。（許素惠攝）

炳翰機構認購100公噸高麗菜，總經理陳力榆14日上午率員工到雲林縣採收高麗菜體驗農事，感受汗滴禾下土的辛苦，雲林縣長當選人張麗善也一同體驗，再次大力推銷甜美碩大的高麗菜，希望國人多買多吃。

張麗善感謝炳翰機構幫忙認購雲林高麗菜，肯定員工來雲林體驗農作，等於是來雲林深度觀光旅遊，促進雲林的經濟，這種來雲林體驗深度農作的旅遊模式，未來縣府也會大力推廣。

張麗善除了跟著大家一同下田採高麗菜外，再度推銷高麗菜營養健康又好吃，農民辛苦種植若耕除當作肥料，實在太可惜，雲林有許多當季盛產的農產品，十分值得大家來雲林一邊旅遊一邊品嘗好吃的在地蔬果農產。

張麗善表示，未來雲林的農特產品行銷方式會更多元與活潑，也一定會與觀光旅遊做深度結合，讓各地來的旅客都能夠吃喝玩樂在雲林，最終愛上雲林這塊有文化、有美食，可以進行深度旅行的土地。

(中時 )