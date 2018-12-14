完成父親遺願! 土城熱心人士江天慶女兒捐贈救護車

2018年12月14日 10:48 中時電子報 吳家詮

為圓滿父親江天慶先生之遺願，並提升土城區當地救護效能，江秀梅女士等5人於今（14日）在新北市消防局土城分隊合資捐贈消防局第五救災救護大隊土城分隊救護車1輛。

消防局指出，江天慶先生於土城區生活幾十年，致力於社團、廟宇之公益活動與建設，熱心公益、愛心滿溢，曾見過多場社會危難場景，秉持惻隱之心，默默幫助有需要的民眾，為善不欲人知，自20年前就有捐贈救護車的宏願，仙逝前仍然念茲在茲；江秀梅女士等5人為圓滿父親的遺願，決定延續這份大愛，有鑑於土城分隊救護車需汰舊換新，秉持著回饋鄉里、造福鄉梓之精神，決定捐贈救護車，提升土城區到院前緊急救護服務品質。

本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，替土城居民福祉盡一份心力，亦使同仁能有更好的車輛及裝備器材從事救護工作。

江秀梅女士等5人為圓滿父親的遺願，秉持著回饋鄉里、造福鄉梓之精神，捐贈救護車，提升土城區到院前緊急救護服務品質。（吳家詮翻攝）

政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝江秀梅女士等5人無私的奉獻，提昇土城區救護效能，也期望透過江秀梅女士等5人之慈善義舉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時電子報)