推動高齡友善城市 柳營全民總動員

柳營每個社區都有自己的特色劇場，公所也提供表演平台，圖為果毅社區演出的「果毅防家暴劇場」。（果毅社區發展協會提供）

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柳營區公所榮獲第10屆健康城市暨高齡友善獎評選「高齡友善社區金質獎」，區長李宗翰表示，公所各項區政推動都與高齡友善政策密切結合。（劉秀芬攝）

衛福部國民健康署與台灣健康城市聯盟日前頒發第10屆「健康城市暨高齡友善獎」，台南市政府團隊有12件獲獎，獲獎數全國之冠，其中柳營區公所在全區公部門與地方社區通力合作下，更榮獲「高齡友善社區金質獎」。

柳營區推動高齡友善城市係以區長李宗翰為召集人，徹底落實由下而上發展策略，定期與社區居民、里鄰長及各行政部門開會，在公所區政推動上，公部門與地方協力合作，從行政、建設、農業、衛生等等施政，都與高齡友善政策做密切結合。

在敬老與社會融入方面，柳營照顧據點設置已涵蓋100%；硬體方面，柳營14間里民活動中心皆已設置無障礙安全空間，優化圖書館空間友善長者；在健康服務方面，衛生所亦提供免費之心理諮商。

區長李宗翰表示，柳營區老人自殺率有增加跡象，因此他們積極推動「嘸鬱卒長者社區」，強化初級預防工作，希望能早期發現，早期介入及轉介。107年起柳營區公所也與衛生所、生命線結合，到小學進行生命教育宣導，教育小朋友回家關心家中長輩，也讓珍惜生命的觀念在小朋友心中萌芽。

特別的是，柳營每個社區都有自己的特色劇場，公所也於宣導認識失智、防治家暴等等活動中提供表演平台，讓社區民眾不分老少從寫劇本、找道具戲服、排演、公開表演中，深入了解宣導主題，同時凝聚社區向心力，也達到社區世代交流融合的目的。

(中時 )

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