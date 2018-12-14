NBA》曾遭騎士球迷羞辱 詹皇：發誓教訓他們

詹姆斯到現在仍無法釋懷當年重返克里夫蘭遭到球迷侮辱的心情。(美聯社)

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中時電子報

就算如今第2度離開騎士加盟湖人，「小皇帝」詹姆斯仍對2010年跳槽熱火後，首次重返克里夫蘭遭逢敵意念念不忘，他在自己推出紀錄片「不只是運動員」當中表示，「反正我那天打比賽的心態，就是發誓一定要教訓他們一頓！」

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詹姆斯在2010年夏天毅然選擇離開克里夫蘭，更在電視上宣布「The Decision」，高調宣告自己加盟熱火，頓時引發克里夫蘭球迷憤怒不滿，甚至瘋狂上傳焚燒詹皇球衣影片，騎士老闆吉伯特更發公開信譴責詹皇是個不要臉的叛徒。

「我永遠不會忘記那一天，2010年12月3日，我本來要坐電梯去搭球隊巴士前往球場，電梯打開後裡面有兩個人，他們都穿辱罵我髒話的T恤，」詹姆斯說，「他們不僅認出了我，還想跟我合影，其中1人還說自己不是當地人。」

其實詹姆斯回憶這段小故事，無非是在諷刺那些只會躲在網路上罵他的人，到他面前卻變另一個人，結果那場比賽詹皇爆發轟下38分，率領熱火118比90狂電騎士，隨後詹皇2014年重返騎士效力，更幫騎士搶下隊史首座總冠軍。

有趣的是，在詹姆斯回憶這段暗黑過往的新聞傳出同時，騎士「愛神」洛夫也在14日公開呼籲，騎士應在球館外面設立詹姆斯的紀念銅像，藉以表彰詹皇對於騎士的卓越貢獻，只是詹皇會不會領情，目前看來還很難說。

(中時電子報)

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