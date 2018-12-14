弔唁江丙坤 吳敦義：永遠肯定、懷念他對兩岸貢獻

2018年12月14日 11:06 中時 楊佳穎 、 鄭任南

國民黨主席吳敦義14日赴海基會前董事長江丙坤追思會堂弔唁，走出會場後回答媒體的訪問。（鄭任南攝）

前海基會董事長江丙坤日前辭世，海基會新建大樓14日起設立追思會堂，開放各界人士弔唁，並向家屬致意；首日上午包含國民黨主席吳敦義、前副總統蕭萬長、國民黨中央委員連勝文、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、正崴集團董事長郭台強等人現身。吳敦義受訪讚江丙坤一向正直、熱情，並強調江對兩岸和平穩定發展的貢獻，是大家永遠肯定，也會永遠懷念的。

吳敦義指出，江丙坤是南投人，畢業於日本東京帝國大學，一向非常正直、熱情，特別是在海基會董事長任內，代表中華民國與大陸海協會多次折衝，且開過8次兩會會談，對國家有很多貢獻。幾天前江在馬偕醫院住院期間曾前往探視，但已沒辦法跟他對談，大家都不斷祈禱，希望江能轉危為安，但終究還是沒辦法，今日是以哀悼、懷念跟致敬的心情來行禮。

吳敦義還提到，兩岸關係過去有一段時間也不好，但2008年馬英九當選總統時，國民黨接到中共中央總書記胡錦濤賀電，並懇邀組團赴陸訪問，當時訪問團與胡錦濤等人在人民大會堂福建廳舉行36人對36人對談，當天總共3次會面與宴會，確定了陸客來台觀光，也希望兩岸和平穩定發展能在1992年雙方達成的共識，也就是「一中各表的九二共識」，能再度開啟兩岸和平穩定發展之門。

吳敦義說，雖然是兩會只是短暫聚會，但有重大意義，因為最重要的像是ECFA，就是由經濟部、農委會、財政部、經管會相關機關經過將近1年時間商量，並與江丙坤研議才確定，兩會正式簽署，所以江丙坤的貢獻，大家永遠懷念。

(中時 )