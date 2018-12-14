北市立委補選 何志偉搶頭香登記

2018年12月14日 11:05 中時 張立勳

台北市立委補選開跑！預計上演藍白綠「三腳督」戰況，民進黨北市議員何志偉14日搶頭香登記，面對「柯家軍」、北市觀傳局長陳思宇加入戰局，他指出，黨內民調顯示，有將近4分之1以上支持市長柯文哲的市民會支持他，白色力量的選民是黑白是非分得清的，他經歷過2次最強烈的檢驗，未來也經得起考驗。

立委補選登記最後一天，何志偉在上午10時抵達選委會登記，陳思宇也在10時30分到場，國民黨徵召北市議員陳炳甫參選，預計下午1時30分赴選委會登記，此外，參選士林、北投區議員失利的王奕凱，打出「攤販立委」口號，將在下午4時登記參選。

何志偉面對提名出線，他說，心情很平靜，這場補選用平常心，但用強烈企圖心要贏回所有選民信任和信心，外界認為此舉是否代表「白綠合作破局」，他表示，白綠合作是假議題，過去柯文哲提出對的政策民進黨全部支持，不對的政策也會監督、建議，柯文哲昨與蔡英文總統見面，這就代表政治上和解，政策上也是合作。

至於陳思宇參選，「三腳督」恐怕讓國民黨得利，何志偉指出，現在民眾看的是個人努力，他在選區經營最久、努力最久，過去政見逐一實現且有感，近來拜票時感受到民眾回饋的溫度和熱情，這也是他未來必須承擔和負責的，人民得利才是國家勝利。

何志偉還提到，黨內民調結果很漂亮，有將近4分之1以上支持柯文哲的市民會支持他，白軍或支持柯的選民結構是就事論事，過去他在議會的質詢也是就事論事，這樣的民調，未來白色力量的選民是黑白是非分得清的，他經歷過最強烈檢驗，未來也經得起檢驗。

有人認為何志偉能夠出線因為是政二代，何志偉對此表示，個人有言論自由，針對所有想法，他都虛心接受，但他接受過2次最激烈民意檢驗，人民才是他的老闆，個人努力在地方上，酒駕防治有成、學校不再怕地震，政見逐一實現，接下來要拚經濟、拚好生活，期待大家給他最溫暖的祝福，提名小組有綜合評估，他除了感恩感謝外，一定要盡全力贏回民眾信心，好好拚經濟、好好顧好生活。

何志偉說，早上收到很多溫暖簡訊，市府內部也有很多人傳訊息加油，柯文哲上周宴請議員，他向柯P爭取支持，2人還上台唱歌，跟柯是好朋友，柯曾在質詢台上說過他是最好最好的朋友。

不同於陳思宇找「學姊」黃瀞瑩陪同登記，何志偉獨自前往選委會，何志偉則說，市民朋友就是最大靠山，登記不必勞師動眾，簡單就是力量。

(中時 )