支持在地大豆農產 勝利國小試飲「國產豆漿」初體驗

農糧署南區分署長姚志旺推廣國產豆漿入校園。（農糧署提供）

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台南市勝利國小學生陳又禾代表分享國產豆漿體驗。（農糧署提供）

如何扶植在地大豆農產，從校園扎根培養飲用豆漿習慣是好方法，農委會農糧署推動「國產豆漿入校園」計畫7月起陸續在南台灣4縣市13所學校推廣，響應計畫的台南市北區勝利國小14日發表試飲初體驗，政府要從校園培養國產豆漿飲用人口，為台灣農民打開消費通路。

農委會農糧署表示，進口大豆有高比例是基因改造，且經過長時間運輸，國產大豆則有各地區的農業改良場把關，屬非基改品種，其中南部是主要產區，推廣國產豆漿進校園計畫以南部縣市為主，實際幫助國產大豆從產地到餐桌的過程不但維持新鮮，更有助於減少碳排放量。

勝利國小14日舉辦成果記者會，學童分享日前參加在田裡舉辦的採豆食農教育，以及飲用國產豆漿的體驗，已試辦一段時間的屏東縣南州國小、南州國中與同安國小3所學校，以錄製影片方式分享心得。

農糧署在11月、12月陸續安排16場國產豆漿試飲推廣活動，也曾在百貨公司戶外廣場提供試喝，反應熱烈。

農糧署南區分署長姚志旺表示，國產大豆製成豆漿，富含蛋白質，膳食纖維、鈣、鐵與維生素Ｂ群，適合發育中的學童與一般民眾飲用，「國產豆漿入校園」推廣計畫橫跨嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣4縣市共13所學校，新鮮風味獲得認同。

從校園培養民眾飲用國產豆漿，也幫忙豆農打開消費族群與通路市場，支持在地農產品，逐步對抗進口大豆的傾銷。

(中時 )

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