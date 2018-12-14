慎！青蛙竟有「寶藍色」！身懷劇毒要小心

2018年12月14日 10:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

可別被鮮豔的顏色可騙了！「Wow！寶藍色的蛙，好漂亮喔!」、「鮮黃色的青蛙，好像塑膠蛙。」色彩鮮豔且變化多樣的箭毒蛙，總是吸引大家的目光及好奇心，牠們更因號稱身懷劇毒而充滿神秘的色彩。箭毒蛙在熱帶雨林中就像寶石一樣的閃亮，身上亮彩顏色的背後所代表的訊息是--我身上有毒、不要來惹我！在台北動物園熱帶雨林新館中，特別打造了一間五星級的箭毒蛙工作站，大家除了可以近距離親眼見到顏色繽紛的箭毒蛙，還可以現場觀察保育員如何照顧這一群小小且嬌貴的動物朋友們。

箭毒蛙在熱帶雨林中就像寶石一樣的閃亮，身上亮彩顏色的背後所代表的訊息是--我身上有毒。（台北市立動物園提供）

在工作站內，不僅有箭毒蛙成蛙的飼養箱，還細分出繁殖區、孵化區、蝌蚪區及幼蛙區，保育員發揮了極大的專業與巧思布置每個環節，希望呈現照顧箭毒蛙的日常，同時介紹台北動物園在箭毒蛙繁殖工作上的成果。另外，工作站的重要任務就是要將這些脆弱的小小生命介紹給大家認識，希望民眾一起關心熱帶雨林及生活在裡面的原住民們。工作站內不論燈光、桌椅、解說牌、飼養箱等等，每樣東西都十分精緻，就像一間五星級的樣品屋，看到的人必定驚呼連連。更有趣的是，第一次在這裡見到箭毒蛙的人，常常都誤以為那是假的塑膠青蛙，直到箭毒蛙開口或移動吃果蠅時，才會大叫，那是真的。

箭毒蛙工作站除了可以近距離親眼見到顏色繽紛的箭毒蛙，還可以觀察保育員如何照顧這一群小小且嬌貴的動物朋友們。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園103年底從日本円山動物園引進黃帶、迷彩、金色箭毒蛙，經過了非常多的嘗試和努力，終於讓箭毒蛙成功繁殖，這對保育員來說是非常珍貴的經驗。106年包括黃帶、迷彩、金色及鈷藍箭毒蛙等4種箭毒蛙的產卵狀況都趨於穩定，也成功地繁殖了子代，確實是十分令人振奮的消息，在工作站內也會與民眾分享這項成果。

五星級箭毒蛙工作站將在熱雨館亮相。（台北市立動物園提供）

熱帶雨林新館的箭毒蛙工作站，以透明玻璃櫥窗呈現，未來民眾將可以近距離地觀察箭毒蛙，並且可以看到保育員是如何照顧及紀錄牠們每個生長階段的情形，希望大家都能夠有機會多多認識這些小小而閃亮的動物朋友唷！

(中時電子報)