川普極欲引渡孟晚舟 劉必榮直指背後關鍵因素

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟12日獲得保釋的神情。（美聯社）

友善列印
中時電子報
/整理報導

華為財務長孟晚舟1日遭加拿大警方逮捕，各界將此舉視為中美貿易戰升級，近兩日陸方更緊急召見美、加駐陸大使，表達嚴正抗議，陸方更抓捕兩位加拿大公民反擊。東吳大學政治系教授劉必榮認為大陸現在的作法是採取切割態度，但美國總統川普是要把孟晚舟當作談判的籌碼，絕對會引渡孟晚舟，逼迫大陸讓步。

劉必榮今上資深媒體人黃清龍的廣播節目《POP Radio》接受專訪，他認為孟晚舟獲保釋，華為危機暫時化解；但川普接下來是否會引渡孟晚舟已經成為全世界關注的焦點。尤其川普已表明不排除必要時介入孟晚舟的調查，孟晚舟儼然已成為中美談判籌碼。

劉必榮表示就大陸方面來說，當然希望孟晚舟事件可以切割處理。如果孟晚舟可以演變為司法事件來處理，那就會簡單非常多。但川普決不會任大陸這樣做，他一定會讓孟晚舟成為中美談判的籌碼，藉此逼迫大陸讓步，如果談判讓美國滿意，那麼在下次的2月6日開庭，孟晚舟就有可能不引渡不起訴，一切取決中美的談判和協商。

劉必榮認為孟晚舟事件中，最尷尬的就是加拿大。當初加拿大抓捕孟晚舟時，並沒有主動告知大陸，這令大陸方面非常不滿。因此，如果最後若川普決定不引渡孟晚舟的話，加拿大就要放人，這會另加拿大非常難堪，也會影響美加關係發展。不過，劉必榮認為川普最後會引渡孟晚舟，因為對川普而言，孟晚舟是中美談判的有利籌碼。

(中時電子報)

經濟數據不佳　A股、港股跌幅擴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。