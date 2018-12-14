川普極欲引渡孟晚舟 劉必榮直指背後關鍵因素

2018年12月14日 11:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

華為財務長孟晚舟1日遭加拿大警方逮捕，各界將此舉視為中美貿易戰升級，近兩日陸方更緊急召見美、加駐陸大使，表達嚴正抗議，陸方更抓捕兩位加拿大公民反擊。東吳大學政治系教授劉必榮認為大陸現在的作法是採取切割態度，但美國總統川普是要把孟晚舟當作談判的籌碼，絕對會引渡孟晚舟，逼迫大陸讓步。

劉必榮今上資深媒體人黃清龍的廣播節目《POP Radio》接受專訪，他認為孟晚舟獲保釋，華為危機暫時化解；但川普接下來是否會引渡孟晚舟已經成為全世界關注的焦點。尤其川普已表明不排除必要時介入孟晚舟的調查，孟晚舟儼然已成為中美談判籌碼。

劉必榮表示就大陸方面來說，當然希望孟晚舟事件可以切割處理。如果孟晚舟可以演變為司法事件來處理，那就會簡單非常多。但川普決不會任大陸這樣做，他一定會讓孟晚舟成為中美談判的籌碼，藉此逼迫大陸讓步，如果談判讓美國滿意，那麼在下次的2月6日開庭，孟晚舟就有可能不引渡不起訴，一切取決中美的談判和協商。

劉必榮認為孟晚舟事件中，最尷尬的就是加拿大。當初加拿大抓捕孟晚舟時，並沒有主動告知大陸，這令大陸方面非常不滿。因此，如果最後若川普決定不引渡孟晚舟的話，加拿大就要放人，這會另加拿大非常難堪，也會影響美加關係發展。不過，劉必榮認為川普最後會引渡孟晚舟，因為對川普而言，孟晚舟是中美談判的有利籌碼。

(中時電子報)