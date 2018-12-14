盧秀燕公佈第3波小內閣 5名局處首長

2018年12月14日 11:52 中時 盧金足

台中市府準秘書處處長顏迺倫，今年才26歲，年紀，盧秀燕稱讚能力強，個性穩定，六都最年經的一級主管。（盧金足攝）

38歲李善植出任台中市府準法制局長，型男局長成亮點。（盧金足攝）

台中市府準經濟發展局長高禩翔幽默表示，高雄市長當選人韓國瑜說「禿子跟著月亮走」，他是「光頭跟著燕子飛」，會讓東西賣的出去，人要進來，大家發大財。（盧金足攝）

台中市準教育局長楊振昇目前為國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授兼國際長。（盧金足攝）

台中市長當選人盧秀燕14日公布包括教育局等五名局處首長，教育局長為楊振昇、經濟發展局長高禩翔、財政局長羅仙法、法制局長李善植、秘書處長顏迺倫等五人加入盧團隊，其中型男法官38歲李善植出任法制局長、秘書處長為26歲顏迺倫，六都中最年輕的一級主管，盧秀燕強調，素人從政，都有實務經驗，高手中的高手。

盧秀燕今天公布第3波人事案，其中38歲李善植及26歲顏迺倫，加上第一波公布的新聞局長吳皇昇34歲，兌現盧秀燕表示小內閣要有3名以上40歲以下的首長。

盧秀燕表示，這5名局處首長都是新人、素人從政，第一次擔任政府官員，負有存舊立新重任，過去政府有很多遠來的和尚，她找的人選都是在地人，了解台中需要什麼奉獻什麼，台中市居民有感情，6都發布最快，很快就會第4波，她也不排除現在市府優秀同仁留任，會考量涉其意願與適才適所。

教育局長楊振昇目前為國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授兼國際長，盧秀燕以他擁有教育行政工作實務經驗，有了解服眾，專業無庸置疑，完整教育行政資歷，為未來台中市擘畫邁向國際。

經濟發展局長高禩翔，曾任愛爾蘭商速聯亞洲區總經理，他幽默表示，高雄市長當選人韓國瑜說「禿子跟著月亮走」，他是「光頭跟著燕子飛」，會讓東西賣的出去，人要進來，大家發大財，但錢要進的來。

新任法制局長李善植，現職善論法律事務所，經歷台中地方法院檢察署檢察官等經歷，年紀38歲也是歷來台中市府最年輕的法制局長。

財政局長羅仙法，現職逢甲大學財務金融學系教授，目前正在逢甲大學與京都龍谷大學交換的客座研究教授，將等其客座教授結束後，明年2月1日就任。

新任秘書處處長顏迺倫，為盧秀燕立法委員國會辦公室法案助理暨行政秘書，未婚及26歲的年紀，盧秀燕稱讚能力強，個性穩定，多年來的觀察，可以為台中市民最更大的貢獻。

由於準財政局及教育局長頭髮較稀疏，盧秀燕笑稱今年很有特色最流行的頭型，很巧合團隊成型也跟上今年的流行頭。她從政很久，人才庫相當多管道也多，她會為台中市找出最適才適所的人才，為台中服務的好人才。

(中時 )