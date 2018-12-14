討不到債持槍傷人 警18小時內逮2嫌

案發後第五分局與刑事局偵6大隊偵3隊成立專案小組並於18小時內拘提主嫌顏男(中)到案。(馮惠宜翻攝)

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警方分別在新北市三重區、高鐵烏日站起獲作案手槍2把。（馮惠宜翻攝）
警方分別在新北市三重區、高鐵烏日站起獲作案手槍2把。（馮惠宜翻攝）

台中市北屯區熱河路3段一巷弄民宅13日凌晨發生槍擊案，兩名戴口罩男子持槍闖入後對屋內2男子手與腿部開槍，警方以車追人在18小時內逮捕2嫌，初步調查兩方是債務糾紛，主嫌37歲顏姓男子不滿傷者之一33歲姜男借貸數百萬元卻屢次追討無效，憤而夥同友人開槍要給姜男教訓。

這起槍擊案發生在13日凌晨時分，當時承租這處民宅的姜男與另名33歲劉男在屋內聊天，顏男帶著30歲陳男戴口罩持槍闖入，隨即對姜男與劉男開槍，分別造成姜男左大腿中彈、大腿骨骨折，劉男左上臂及右大腿遭槍傷，經送中國醫藥大學開刀後無生命危險。

案發後第五分局與刑事局偵6大隊偵3隊成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。透過以車追人的方式鎖定顏男涉有重嫌，13日18時即在台中市南區學府路一處民宅拘提犯嫌顏男到案，並循線在高鐵烏日站逮捕共犯陳嫌，且於新北市三重區、高鐵烏日站起獲作案改造手槍2把。

顏男供稱因與姜姓男子有財務糾紛，多次向姜男索討未果，憤而開槍傷人，犯案後2人分頭逃逸，訊後依槍砲、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。

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