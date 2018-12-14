寒冬喝茶趣！週六來台北這裡品冬茶！暖心也暖胃

2018年12月14日 11:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天腳步近了，近來天氣轉涼！喝杯熱茶暖心也暖胃！107年新北好茶冬茶上市， 12月15、16日周末在善導寺捷運站旁「希望廣場」舉辦新北好茶消費地展售會；齊聚了新北各路好手的優質茶品，在希望廣場跟大家分享今年優質的冬茶。現場販售的「比賽茶」禮盒，是最體面的伴手禮盒，還有各式茶食小點及茶油等相關茶產品，在寒冷的冬天品嚐一杯溫暖的茶香，絕對是冬日裡的好選擇。

坪林區農會理事長王成意表示，新北好茶品牌歷經多年努力與推廣，配合於春季與冬季舉辦各種區(市)級競賽，新北市的茶農們製茶技術及茶葉品質也越來越成熟且穩定。王成意也分享了如何品嘗文山包種茶，蜜綠色的茶湯是包種茶的金字招牌，「香氣」則是包種獨特的特色，品嚐包種茶時要口鼻並用，除了喝出茶湯的甘甜，更要享受花香般的氣味。

農業局表示，新北市建立完整的把關機制，推動「茶清方案」，對比賽茶進行密集的抽檢，力求為消費者的安全把關，因此民眾選購好茶只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、安全、高品質的保證。本周末12月15、16日於善導寺捷運站旁的希望廣場設有新北好茶展售會，歡迎民眾踴躍前往選購。

(中時電子報)