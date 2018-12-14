國民黨中生代接班已喊10年 連勝文：只能說同志還需努力

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國民黨中央委員連勝文14日上午赴海基會，弔唁前海基會董事長江丙坤。對於黨內最近出現中生代接班呼聲，是否有「逼宮」問題？連勝文受訪表示，逼宮傳言自己是沒聽過，但中生代接班的訴求，已整整在國民黨內喊了10年，都沒有真正發生過，「只能說同志還需要努力」。

談起與江丙坤的認識過程，連勝文表示「這不是一下子可以講完」，江丙坤非常照顧後輩，對台灣的經濟發展、兩岸關係穩定也有非常大的貢獻，「他離開，我們都非常難過、非常傷心，只能深深一鞠躬，感謝他對我們的照顧，以及對台灣的貢獻」。

對於黨內2020總統初選是否支持「全民調」？連勝文僅稱，要全民調或加黨員投票，其實結果都差不了多少，重點是應由有意參選的候選人，把理念及未來政策路線講清楚，若能說服包含國民黨員在內的社會大眾，這樣的人就可代表國民黨出來參選，並能贏得勝選。至於初選是否越快越好？連則回「各有利弊吧！」

媒體追問，2020是否應由中生代代表參選？連勝文表示，「年紀並不是問題，是思維的問題」，有些人年紀很大且思維很先進，也有人年紀輕但思維老舊，重點是如何能夠有一套理念價值、政策路線論述，能說服包含國民黨員在內的社會大眾，才是最重要的作法。

至於國民黨的主政者是否能說服大眾，連勝文笑回，國民黨沒有在主政，還是期待黨內有意參選的人，真可以提出一套價值理念，以及未來在政策、經濟及兩岸路線主張，讓大家產生信任感，這樣的人比較能獲得社會大眾及國民黨員支持。

(中時 )

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