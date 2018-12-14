黃創夏斷言：小英連任機率高！真正威脅只1人

2018年12月14日 11:25 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

開第一槍？！ 綠委蔡適應籲蔡「別連任」2020

2018選舉國民黨時隔十年再度大勝，緊接而來的2020總統大選，黨內大佬爭權奪位之相逐漸浮現檯面，對此，資深媒體人黃創夏表示，國民黨檯面上政客還是「念念不忘搞宮廷政治」，而對手綠營主帥蔡英文總統在敗選後雖聲望一片低瀰，但在國民黨老態龍鍾態勢下，蔡要連任，機率還不小，黃說，蔡真正威脅，到目前為止，還是「只有柯文哲」。

黃創夏今在《Nownews新聞》投書表示，過去在立法院猶如閹雞的泛藍立委，選後變身為「復仇者聯盟」，拍桌、叫囂、斥罵不絕於耳，這夥衣不蔽體的人，「槍口永遠只會對內」，走過彎路學不會教訓。黃說，國民黨內那些口說「韓國瑜能，我們也能」，大張旗鼓宣稱要「造反」，青壯一代，哪一個不是「靠爸、靠媽、靠老師和長官」才有今日地位？，為著爭奪2020參選權力，明爭暗鬥，卻沒有一個公開與透明的章法！

黃創夏說，反觀一敗塗地的民進黨，反而會「團結」在蔡英文麾下，過去沈富雄曾公開感嘆：「明知小英是病貓，卻無人當烈士」，黃創夏說，沈富雄真是太抬舉民進黨當前政客了，他痛批，在權力下低聲下氣的紙老虎孬樣，早就是民進黨當今人物之本質！真正會對抗不義的前輩和黨外先賢，早已成「烈士」不存於世。

最後，黃創夏斷言，蔡英文2020真正的威脅，到目前為止，還是只有柯文哲，綜觀選後，蔡對柯文哲禮敬有加，蔡已經深知，只要控制了柯文哲，就化解了2020連任的最大障礙。

(中時電子報)