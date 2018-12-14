NBA》威脅搬離惹火自家球迷 太陽老闆孬種改口

面對鳳凰城球迷的怒火，太陽老闆薩維爾(右)只能趕緊改口。(美聯社)

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中時電子報

先前公開威脅假如當地政府不肯通過耗資2.3億美元的球館翻新計畫，就把球隊搬去西雅圖或拉斯維加斯的太陽老闆薩維爾，眼見自己成為球迷憤怒圍攻目標，14日連忙在太陽官推發布影片澄清，自己絕對不把太陽隊搬離鳳凰城！

薩維爾這種「孬種」改口行為，擺明就是因為受不了外界輿論龐大壓力，才會趕緊出面滅火，畢竟太陽本季目前只有4勝24敗，不僅在西區墊底，更是全聯盟戰績最爛球隊，假如他還膽敢得罪當地球迷，恐怕票房只會越來越爛。

「太陽球迷大家好，我希望你們花1分鐘聽一下我想分享的重要訊息，首先是太陽不會離開鳳凰城，」薩維爾在影片中表示，「我承諾百分之百不會搬走，而且過去4年以來，我們一直尋找辦法，讓它可以繼續留在鳳凰城市中心。」

「我們應該翻新托金斯迪克度假酒店球館，把它翻修成世界級場館，對此我堅決堅持，從我上周簽署0條款就可證明，」薩維爾說，「太陽也需重新打造1座世界級球館，這很重要，也讓太陽與水星(WNBA)球員可以繼續使用下去。」

(中時電子報)

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