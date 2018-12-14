切割俄國！這國將購買14架F-16 取代米格-29

2018年12月14日 11:18 中時電子報 馮英志

北約成員國斯洛伐克將與美國軍火商洛克馬丁簽訂合約，將採購14架F-16 Block 70/72，以取代俄羅斯的米格-29。

F-16 Block 70/72具有 F-22 與F-35 DNA的美稱。

根據防衛部落格（defence-blog）13日報導，斯洛伐克國防部13日公告，斯國國防部長蓋吉多斯（Peter Gajdos）表示，由於美軍機是「十分先進的軍機」，且根據研判，新購的F-16可使用至2040年，總價相較於其他競爭對手便宜；然而，斯國國防部並未透露新購的F-16的最終價格。根據該報導引述路透社報導，這批採購14架F-16採購案約13億美元（約台幣400億元）。

洛克馬丁發言人表示，「我們樂見斯洛伐克選擇F-16 Block 70」，「這將提供斯國空軍新的作戰能力，以及強化斯國與北約及美國之間的戰略夥伴關係」。

報導說，美國副國務卿沙利文（John J. Sullivan）在斯國首都布拉提斯拉瓦說，「這對斯洛伐克自身的防禦力量而言具有重要意義，而且作為北約的重要盟國，這一決定對於促進美國和斯洛伐克雙邊關係的發展具有重要作用。」

按照合約，美國將於2022年交付首批4架F-16戰機，剩下的10架也將陸續交付給斯洛伐克。

斯洛伐克總理佩萊格里尼（Peter Pellegrini）稱，新購買的這批戰機共花費超18億美元，其中還包括彈藥、飛行員培訓以及其他人員和物流服務的費用。

斯洛伐克原是華沙公約組織成員國。但自華沙解體後，斯國2004年加入北約；但為了符合北約逐步汰換蘇聯武器，斯國必須汰除原有的12架米格機，原本預計在美國 F-16與瑞典的JAS-39戰機之間做選擇，最終選擇了F-16。

除了汰換舊有的米格機之外，近期斯洛伐克與俄羅斯關係惡化，亦引外界關注。根據路透社報導，因斯洛伐克先前驅逐一名俄羅斯外交官後，俄羅斯13日以驅逐一名斯國外交官作為報復。

(中時電子報)