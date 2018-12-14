川普鬥牛犬 前律師柯恩恐咬掉總統大位

2018年12月14日 11:18 中時電子報 陳舒秦

柯恩(Michael Cohen)長期擔任川普的私人律師，這種一心護主的態度，為他贏得「川普的鬥牛犬」稱號，曾宣稱可幫主子「擋子彈」；如今他成為通俄門調查的川普最擔心的證人，因為他的證詞可能讓川普痛失總統大位。

原為川普總統親信律師的柯恩 (Michael Cohen)，因逃稅、對國會說謊與安排付錢隱瞞主子的外遇醜聞等罪行，12日被判三年徒刑；他在法庭上激動道歉，痛陳自己對川普「盲目效忠」，「我覺得遮蓋他的齷齪作為，是我的責任。」被判三年監禁的柯恩，12日當庭懺悔說：「我要表明，是我自己的作為讓我走到如今的地步；也是因為我的懦弱，以及盲目效忠，讓我捨棄光明、選擇了通往黑暗的道路。」

在川普入主白宮前，柯恩有長達12年是川普最親信的副手聯邦探員今年4月突檢柯恩的辦公室和住所，查扣走大批資料。四個月後他向紐約檢方承認違反競選財務法、逃稅，柯恩獲任川普組織副總裁後，專門幫他擺平各種麻煩，包括軟阻止記者挖掘川普那些見不得光的交易。他向穆勒團隊承認對在莫斯科蓋川普大樓的協商期，以及川普參與這個建案的程度，向國會撒謊。

在宣判前，他希望對法官動之以情，語不成聲地說：「我怪自己搞成今天這個樣子，我的軟弱可視為對川普的盲目效忠，我很軟弱，無力質疑和拒絕他的要求」。

柯恩是迄今唯一公開在法庭指稱川普涉及罪行的川普圈內人，而他表示繼續與檢察官合作，如國會要求，他也準備說出所知的一切。

(中時電子報)