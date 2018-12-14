游盈隆登記參選民進黨主席 哽咽：再愛民進黨一次

2018年12月14日 11:48 中時 曾薏蘋

台民意基金會董事長游盈隆在民進黨主席補選登記最後一天，前往民進黨登記，游盈隆哽咽表示，「請再愛民進黨一次。這才是真正的解決辦法。」

游盈隆受訪表示，他今天來登記參選第16屆黨主席補選，「我今天不是來踢館，是來拯救這個黨」，他不是要帶來恐懼或災難，是要帶來愛與希望。

他說，這次參選有三意義，第一因為他的參選可讓這次選舉更有意義，因為他會帶來有意義的競爭，不會讓這次選舉成為一言堂，他的參選也會讓這次選舉不會是派系「喬」出來的，而是落實黨章規定黨員直選黨主席，落實黨內民主原則。

他說，第三，他的參選可以為執政團隊帶來另外一種新聲音，新的看法，新的思考，不會讓大家都陷入群體思考中，而有太多盲點，看不到民進黨碰到的問題在哪裡，也想不出真正解決辦法。他代表的是從另外一種角度來提供給黨更周詳的參考，更寬廣的關照，所以他的參選，是意義重大。

游盈隆說，民進黨這次遭逢史上最大選戰挫敗，當然有很多原因，但絕非黨內不團結，黨內始終團結，團結在蔡英文總統兼主席的領導下，在過去這段期間，沒有看到不團結。

他呼籲大團結救黨，這次選舉，是開錯藥方診斷錯誤，呼籲大團結卻不讓黨內多元聲音出來，這不是黨內民主傳統，是另類外來的權力模式，今天要面對這個問題，希望他的參選能讓民進黨人引以為傲的民主傳統再重新展現。

游盈隆強調，未來22天是關鍵，他會暢所欲言，代表基層黨員將黨這次挫敗，種種感覺疑慮問題透過這次選舉，完整呈現。黨遭遇這麼大的挫敗不是因為大團結，是支持者大量離開。

他以高雄為例，高雄選戰失敗，嚴謹分析後會肯定說，至少八萬以上鐵桿民進黨支持者離開民進黨，轉頭韓國瑜，台中也有類似現象。今天民進黨要問的問題是，為何傳統支持者離開民進黨，他今天的感言是打從內心，呼籲廣大支持者。

(中時 )