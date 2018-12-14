遠離一氧化碳威脅 內政部：8成因為通風不良中毒

2018年12月14日 11:54 中時 張理國

消防署統計，今年一氧化碳中毒事故已有54例，造成11人死亡、171人受傷。近7年(100年至106年)中毒案例中，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所。內政部次長陳宗彥特別提醒民眾，要注意熱水器使用安全，保持環境通風，才能保護家人免於一氧化碳中毒威脅。

內政部次長陳宗彥今天出席一氧化碳預防日記者會指出，消防署統計，100年至106年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，近8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所，其他多為熱水器未正確安裝排氣管所導致；分析中毒案件發生的月份，約有7成發生於12月、1月及2月等溫度較低的月份，因為天氣寒冷，民眾容易緊閉家中門窗，造成空氣不流通，如果家中瓦斯熱水器安裝位置及安裝型式不當，導致燃燒產生之廢氣無法順利排出，就可能造成一氧化碳中毒。

內政部表示，遠離隱形殺手一氧化碳，安裝燃氣熱水器要做對「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」5件事，才能保護家人免於一氧化碳中毒威脅。

內政部將每年12月16日定為一氧化碳預防日，其來由為一氧化碳之化學式CO，考量碳(C)的原子量為12及氧(O)的原子量為16而定之，希望透過這個有趣的聯想，提升民眾防災意識，在入冬之際自然而然地注意防範一氧化碳中毒。

(中時 )