蝦皮購物《12.12生日慶》買氣更勝雙11 全球訂單突破1200萬

2018年12月14日 11:40 時報周刊 吳雅媚

最高一分鐘賣出73,519件商品。（圖/蝦皮提供）

台灣蝦皮購物成績亮眼。（圖/蝦皮提供）

蝦皮購物台灣超過95%訂單來自手機APP。（圖/蝦皮提供）

買氣超級旺！電商領導品牌蝦皮購物《12.12生日慶》再創驚人佳績！除了台灣訂單在開跑前10分鐘即超越雙11同期紀錄外，全球蝦皮購物12/12單日訂單也打破雙11訂單1,100萬單紀錄，飆破1,200萬單、最高一分鐘賣出73,519件商品！

今年蝦皮購物《12.12 生日慶》全球攜手超過45萬品牌及商家進駐同歡慶，總計吸引全球4,800萬瀏覽人次一同狂歡，其中「美妝保健」、「居家生活」、以及「3C家電」榮登台灣雙12期間熱銷品牌。此外，In-App互動遊戲玩出全球高人氣，「蝦搖一波」於《12.12 生日慶》期間累積全球4,600萬次互動，全新推出的「金頭腦」也擁有全球1,100萬位玩家參與，成功引領互動熱潮！

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示：「蝦皮購物今年一路從《9.9超級購物節》、《雙11瘋搶NON STOP》到《12.12 生日慶》，屢次以令人驚豔的成長為蝦皮購物立下重要里程碑。本季對蝦皮購物而言不僅刷新過去眾多紀錄，也為新的年度樹立標竿。2018將至尾聲，蝦皮購物由衷感謝用戶、賣家及品牌夥伴一路以來的支持與陪伴，也期待在2019能吸引更多夥伴一同加入蝦皮購物，齊力創造全新高峰！」

蝦皮購物台灣2018年度戰績 翻轉購物場景打造互動遊戲玩出高人氣 奪下APP界雙料好評

根據統計，蝦皮購物台灣超過95%訂單來自手機APP，因此，2018除了擴大品牌合作推出優惠折扣，更積極打造In-App互動提升消費者購物體驗。以互動遊戲送蝦幣的「蝦搖一波」率先於8月推出且廣受好評，12月更翻轉購物玩法，推出全新「蝦皮金頭腦」以直播問答邀全民鬥智搶蝦幣，累積64.5萬人次在線體驗！蝦皮購物持續創新，成功拿下「Google Play 2018 年度最佳榜單－最受歡迎應用程式」大獎、同時榮登「App Store2018年度最熱門應用類App排行榜」殊榮。

蝦皮購物年末驚喜回饋4折起 最受歡迎美妝、3C產品 再推「3A大暴走5倍送」優惠

感謝消費者支持，蝦皮購物於12/13、12/14與COACH、媚比琳等知名品牌再祭加碼好康，精選居家生活、美妝保養、時尚配件、3C家電，感恩回饋下殺4折起， LOGO立體馬車雙拉鍊寬版手拿包4折不到，只要1,950元，媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液30ml不到5折再送染唇露！

即日起至12/16，蝦皮購物也針對雙12消費者最愛3C品類推出折扣專區，凡消費滿1,499元折150元、滿六千享9折回饋，市價 1,800元的Taotronics磁吸式藍芽耳機不到千元帶回家；至12/18前更有「3A大暴走5倍送」活動，精選筆電旗艦3A品牌：Apple、ACER、ASUS齊力推出暴走優惠回饋消費者，活動期間輸碼再享蝦幣5倍回饋無上限！2018年末最甘心的優惠就在蝦皮購物。

(時報周刊)