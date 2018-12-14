台北101大樓六度蟬聯北市地王 新光摩天大樓屈居地后

2018年12月14日 11:41 中時 林縉明

北市地政局今公布2019年公告土地現值調整，台北市明年公告土地現值平均調幅為0.8％，終結連續2年下跌走勢，備受矚目的地王寶座由「台北101大樓」以每平方公尺176萬8000元，六度蟬聯冠軍，較今年上漲約1.55％：市府推動西區門戶計畫受惠的新光摩天大樓，以每平方公尺1,743,000元屈居地后，公告土地現值上漲約1.10％。

地政局統計，108年地價作業期間（106年9月2日至107年9月1日）全市不動產買賣登記案件量25523件，較去年同期增加3906件，增幅達18.07％，顯示不動產市場交易量能呈現穩定回溫趨勢，且調查期間國內經濟景氣大致維持穩健成長趨勢，不動產市場依據實價登錄資料及地價調查結果顯示，各地價區段間有漲有跌。

2019年公告土地現值漲幅前3名為松山區、中正區、萬華區，松山區受部分地區都市計畫變更影響，加上捷運路網完善，居住及商業環境俱佳，平均調幅為2.40％，中正區、萬華區受惠西區門戶計畫推動，城市景觀改善，商業、觀光效益及發展趨勢漸佳等因素影響，平均調幅分別為1.68%、1.56%；公告土地現值下跌行政區則為北投區、內湖區及文山區。

眾所矚目的年度地王部分，由台北101大樓以每平方公尺1768000元，連續6年奪冠，蟬連全市最高價宗地寶座，較107年上漲約1.55％。地后則為新光摩天大樓雖以每平方公尺1743000元，受到北門廣場、市議會舊址設定地上權開發招商案等相繼落成或簽約啟動帶動，西區門戶計畫逐步成形，公告土地現值仍較今年上漲約1.10%。

地政局長李永得表示，公告土地現值主要是反映過去一年台北市地價變動，並作為土地買賣移轉時核課土地增值稅的基礎，並非課徵地價稅依據；公告地價每2年調整一次，公告地價與地價稅有關，明年不會公告地價，所以地價稅明年不會調整。

(中時 )