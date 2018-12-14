酒醉陸客打斷台導遊腳趾骨 警深夜攔截喬和解

2018年12月14日 11:40 中時電子報 張達智

屏東一名導遊本月初帶陸客團環島，9日在嘉義遭一名發酒瘋的陸客打到左腳3隻腳趾粉碎性骨折。由於陸客今（14日）早即搭機離台，導遊憂心求償無門，昨趕緊報案，警方深夜在三重攔截陸客，撮合雙方談和解，並將陸客依傷害罪嫌將陸客函送嘉義地檢署偵辦，檢察官偵辦後，並未對陸客境管。

被打的葉姓導遊表示，這個陝西陸客團搭船從基隆港抵台後，進行8天7夜的環島旅遊，9日下榻嘉義市一家汽車旅館。據蘋果報導，晚間11時許，沈姓陸客在櫃臺前發酒瘋，竟然還動手打了他，造成他臉部受傷。警方到場後，葉姓導遊以為傷勢不重，便沒有提告。

不料到醫院檢查發現左腳第3、4、5蹠骨粉碎性骨折，當下公司就派員到嘉義地檢署按鈴控告，葉姓導遊11日開刀治療後以鋼針固定，需要休養4個月。

沈姓陸客原本透過領隊發出道歉信，還說請了律師要談20萬元的和解金，但葉姓導遊開完刀要談和解時，才發現沈姓陸客根本沒請律師，本人也不願意談和解，昨天趕緊到潮州分局的光華派出所製作筆錄，事發地嘉義警方則發文給三重分局，深夜把沈姓陸客找到大同派出所做筆錄，依傷害罪嫌將陸客函送嘉義地檢署偵辦，並試著媒合雙方談和解。

嘉義地檢署表示，根據雙方的證詞和案情，未達強制執行的程度，檢方未對該名陸客境管，但建議受傷的導遊，可透過旅行社等管道，與陸客談和解和理賠求償。

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(中時電子報)