藍白拖藏手機香菸給槍擊要犯 監獄管理員判刑變囚犯

原屏東監獄管理員馮曉暉，3年前夾帶煙、茶葉給槍擊要犯林豐德，三審判刑3年6月定讞。（中時資料照）

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中時

在屏東監獄服刑的十大槍擊要犯林豐德，3年前透過管理員馮曉暉，夾帶香煙和茶葉進監獄給林，案經屏監查房，從舍房一雙「藍白拖」察覺有異，循線查獲本案。馮曉暉被依圖利罪判刑3年6月，褫奪公權3年，案經上訴三審，今(14)日為最高法院駁回，全案定讞。

本案起因屏監2015年10月查房時，察覺林豐德放在舍房置物箱內的藍白拖有點不太一樣，進一步檢查，發現鞋底已被切開掏空，拖鞋內竟裝有3支名片大小的新加坡製黑色手機，林否認手機是他有，同房許姓受刑人則跳出來說是他的手機，同房共7人事後都移監接受調查，管理員馮曉暉夾帶物品入監供林使用才東窗事發。

馮曉暉2014年6月間擔任矯正署屏東監獄管理員，2015年1月到10月負責屏監忠舍舍房夜勤巡邏和受刑人管理、戒護等工作，槍擊要犯林豐德是因涉肇事致死逃逸案入屏監忠舍舍房服刑。林的女友吳伊莉，透過退休柯姓監所管理員結識馮曉暉後，2015年10月間，由馮利用巡房機會，兩次夾帶香菸及茶葉給林豐德，投遞畫面全被舍房走道監視器拍個正著。

案經檢方起訴，一、二審都認定沒有行受賄事證，且也查無吳伊莉教唆圖利事證，吳都獲判無罪，馮曉暉則依圖利罪被判刑3年6月，褫奪公權3年，案經上訴最高法院，今(14)日駁回上訴，全案判決確定。

(中時 )

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