談對手卓榮泰 游盈隆：黨主席不是派系就可決定

2018年12月14日 11:53 中時 曾薏蘋

民進黨跨派系中生代，昨晚共推總統府秘書長卓榮泰參選黨主席，今上午前往登記參選的台灣民意基金會董事長游盈隆受訪表示，「人選一定要這樣子推了半天扭扭捏捏才推出來？」這場選舉是黨員在選，不是派系決定就可以，否則這不叫民主進步，是寡頭統治的政黨，他不相信。

游盈隆登記後受訪強調，自己不是「喬」出來的，回答媒體對下午將來登記的卓榮泰他指出，卓是他要好的朋友，稱職的台北市議員，那時候就認識了，曾是街頭好夥伴，卓當議員他是東吳大學教授，邀請他去參加後援會講幾句話，相當深的淵源，卓這次出來，他也覺得滿高興，至少不致於派系都推不出人。

游盈隆說，他替卓榮泰感到高興，有機會承擔這樣的角色，但總覺得黨主席補選，辭去黨主席的總統在官邸夜宴邀請派系要角，推出共同人選，「我總覺得這裡面處處都顯得怪怪的，有必要這樣子嗎？」

他說，人選一定要這樣子推了半天扭扭捏捏才推出來，有必要這樣嗎？「我想清楚了是時候了我回報這個黨最好時機，選後遭遇挫敗我很難過」，更難過是黨後續處理並未真正回應社會和支持者，對於選舉挫敗，面對民意，他沒看到黨提出任何檢討或是讓人安心的回應。

游盈隆說，看起來選後黨只是急著找代理主席、補選主席，都在卸任黨主席之下，這不是很奇怪嗎？「我的出現是想改變這種民進黨已經質變的政治文化。不應該派系喬出來的」。不過總統府上午已發聲明否認，蔡總統在昨天召集各派系，於官邸共推執政黨主席一事。

(中時 )