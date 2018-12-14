高豐年接任阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁

接任阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁的高豐年。圖：業者提供

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全球最大航空公司-阿聯酋航空宣布由高豐年（Fernando Suarezde Gongora）接任阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁。高豐年將負責阿聯酋航空在香港、廣州和台灣的銷售與推廣業務，率領阿聯酋航空專注拓展其管轄市場。高豐年亦將負責阿聯酋航空在三地市場的營運以及與主要利害關係人的互動維繫。

高豐年在航空業有30年的豐富經驗。他在2010年7月加入阿聯酋航空，於馬德里掌管西班牙市場的營運。在高豐年的帶領下，阿聯酋航空在西班牙市場蓬勃成長，每日有四個由杜拜直飛之航班，兩班飛往馬德里、兩班飛往巴塞隆納，全數由阿聯酋航空最具代表性的A380客機執飛。

1995至2006年期間，高豐年曾於歐洲與遠東地區擔任航空產業的高階主管；最後擔任總經理一職且常駐香港，掌管包括大中華區與菲律賓市場的業務。

高豐年表示：「我非常榮幸能繼續在阿聯酋航空服務，也很高興藉由這個全新的機會再度回到香港。香港、廣州與台灣是航空業的前線市場，不斷面臨改變和創新，持續迅速發展，我非常期待在這些具指標性的關鍵市場為阿聯酋航空拓展業務，開創的里程碑。」

原職務劉榮柱（Edwin Wing Lau）副總裁已於今年12月退休。劉榮柱於1992年加入阿聯酋航空並曾出任多個職位，自2007年6月至2018年11月擔任阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁。

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