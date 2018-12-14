直播課拉近城鄉教育資源 網易CEO砸1億元人民幣

2018年12月14日 11:51 旺報 廖慧娟

《中國青年報》旗下的《冰點週刊》最近一期刊登《這塊螢幕可能改變命運》的報導，13日引起各界關注，網友更廣泛傳播。文章描述從2016年至今，有248所貧困地區的7.2萬名中學生透過直播，與著名的成都市第七中學同步上課，讓貧困地區的88名中學生分別考上清華大學及北京大學。

文中指出，成都七中是著名的升學名校，去年有30多人被美國頂尖的加州大學伯克萊分校等國外名校錄取，70多人考進清華、北大，畢業生考上大學的比率超過9成，號稱大陸最頂尖的高中之一。

反觀與成都七中透過直播一起上課的248所貧困地區中學，部分學校的畢業生，考上一本（大陸重點大學）的只有個位數，師資與成都七中，甚至是城市中學都無法比擬，教育資源天差地別。

但是透過「互聯網+教育」，成都七中與貧困地區的學生得以同享相同的師資與課程，成為夷平城鄉教育資源鴻溝的最佳方式，為貧困地區的教師和學生開啟另一種可能性，提供「換道超車」的希望。

大陸科技大鱷、網易CEO丁磊看到之後，認為靠直播拉近城鄉教育水準的方式太棒了，不僅轉發此文，還覺得只有200多所學校受惠並不夠，決定讓網易拿出1億元人民幣，支援更多學校落地這個模式，讓知識無階層流動，處處都是學區房。

(旺報 )