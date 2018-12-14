NBA》哈登超狂50分大三元電翻湖人 詹皇氣到先走

2018年12月14日 11:50 中時電子報 黃及人

13 Over 23 🔥#MVP With 46! pic.twitter.com/eyXJluo803 — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2018年12月14日

「大鬍子」哈登摘大三元並不稀奇，誇張的是他竟轟下50分！哈登14日貢獻50分、11助攻與10籃板的個人本季第2次大三元，帶領火箭126比111電翻湖人，也讓「小皇帝」詹姆斯氣到看不下去，比賽還沒結束就獨自走出場內。

雙方前3節就看詹姆斯和哈登互飆火力，第3節打完，地主火箭僅以90比88小幅領先，沒想到第4節哈登徹底爆發，先是3罰俱中，接著連進兩顆大號三分球，個人連拿9分，也帶起火箭9比0攻勢，火箭轉眼擴大領先到12分。

雖然詹姆斯馬上切入爆扣取分，總算止住哈登這波猛攻，可惜場上明顯大勢已去，湖人始終無法把差距縮小到個位數，打到最後2分鐘，就把主力換下場休息，詹皇更在讀秒階段就已看不下去，直接獨自1個人默默走回休息室內。

詹姆斯氣到等不及比賽結束，就已獨自離開場內。(美聯社)

哈登不僅交出生涯第37次大三元，更在末節獨拿15分，成功帶領火箭擺脫對手糾纏，也對詹姆斯賽前嗆聲今年夏天沒興趣加盟火箭，做了最直接回應，卡培拉也拿16分、14籃板，豪斯15分，保羅14分、9助攻，艾瑞克戈登13分。

詹姆斯貢獻29分、5籃板及4助攻，卻無法挽回湖人終止2連勝結局，這也是湖人本季第2次輸給火箭，庫茲馬24分、5籃板，史蒂芬生17分，看來湖人確實需要找來更多火力支援，畢竟當前隆多、英格拉姆兩大主力還因傷缺陣。

(中時電子報)